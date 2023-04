PS5 kaufen: Neues Bundle mit Star Wars Jedi: Survivor jetzt zum Hammerpreis bei MediaMarkt

Star Wars Jedi: Survivor erscheint in wenigen Tagen. Zu diesem Anlass hat MediaMarkt ein neues PS5-Bundle geschnürt und das zu einem Mega-Preis.

Die PlayStation 5 ist endlich, nach mehr als 2 Jahren nach Veröffentlichung, für jeden verfügbar. Und das keinen Moment zu früh. Am 28. April 2023 erscheint das von Fans heiß erwartete Star Wars Jedi: Survivor. Der Vorgänger Fallen Order hat “Star Wars”-Fans und Spiele-Kritiker gleichermaßen positiv überrascht. Bei MediaMarkt könnt ihr jetzt die PS5 in der Disc Edition im Bundle mit dem kommenden AAA-Blockbuster bestellen. Und das zu einem absoluten Knaller-Preis: das Bundle kostet nur 569 Euro. Die UVP der PS5 allein liegt schon bei 549€, und neue PS5-Titel kosten bei Release ca. 80 Euro. Jedi: Survivor ist dabei keine Ausnahme. In diesem Bundle kostet euch das Spiel also gerade mal 20 Euro. Günstiger könnt ihr ein neues Spiel nicht kaufen. Hier findet ihr das Angebot:

Das ultimative Bundle für Star Wars Fans

Wenn ihr euch schon immer eine PS5 zulegen wolltet und Star Wars Fans seid, dann solltet ihr euch dieses Angebot nicht entgehen lassen. Mit dem Bundle erhaltet ihr nicht nur die leistungsstarke Konsole mit einem Laufwerk für Discs, sondern auch das brandneue Spiel Star Wars Jedi: Survivor.

Dies ist die Fortsetzung des gefeierten Action-Adventures Star Wars Jedi: Fallen Order, das euch die Geschichte von Cal Kestis weitererzählt. Cal ist ein ehemaliger Padawan, der sich nun als mächtiger Jedi-Ritter gegen das Imperium behaupten muss. Erkundet neue und bekannte Planeten, meistert neue Machtfähigkeiten und Lichtschwert-Kampfstile und entscheidet, wie weit ihr für die Rettung der Galaxis gehen wollt.

Das Bundle ist ein echter Schnäppchen-Deal, denn ihr spart knapp 60€ im Vergleich zum Einzelkauf der PS5 und des Spiels.

Weitere aktuelle Hardware- und Software-Angebote, bei denen sich ordentlich sparen lässt, finden sich unterdessen auch auf unserer Deals-Übersichtsseite.