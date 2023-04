Mehr sehen, 2000€ weniger zahlen: Bei diesem riesigen 75 Zoll 4K NeoQLED-TV von Samsung im Angebot

Hier könnt ihr richtig viel Geld sparen: MediaMarkt bietet euch diesen gigantischen 75 Zoll Samsung Neo QLED Smart-TV an, und das mit über 2000€ Rabatt.

Wie wäre es mit einem riesigen 75 Zoll Neo QLED-Display, auf dem ihr mehr sehen könnt als je zuvor? MediaMarkt macht euch ein unschlagbares Angebot: Ihr bekommt den Samsung 4K Smart-TV für nur noch 1944 Euro. Das sind 45% weniger als der reguläre Preis. Und als ob das nicht schon genug wäre, schenkt euch MediaMarkt noch einen 400 Euro-Coupon dazu. Das ist ein Gesamtrabatt von über 2000 Euro. Hier geht’s zum Angebot:

Erlebt Gaming und Heimkino in einer neuen Dimension mit dem Samsung NeoQLED TV

Das Herzstück des TVs ist die Neo QLED-Technologie, die euch eine atemberaubende Bildqualität bietet. Sie basiert auf Mini-LEDs, die für eine optimale Helligkeit und einen hohen Kontrast sorgen. Mit dem Full Array Local Dimming könnt ihr dunkle Szenen besser erkennen und helle Szenen noch strahlender erleben. Außerdem unterstützt der TV HDR, HDR10, HDR10+ und HLG, die für eine noch bessere Bildqualität sorgen.

Neben der Hintergrundbeleuchtung überzeugt der Fernseher auch mit seiner Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln, die euch gestochen scharfe Bilder und lebendige Farben liefert. Dank der Quantum-Dot-Technologie könnt ihr mehr als eine Milliarde Farbnuancen sehen, die euren Spielen mehr Tiefe und Realismus verleihen. Egal ob ihr Fantasy-, Sci-Fi- oder Sportspiele zockt, ihr werdet immer von der Detailtreue und dem Farbreichtum begeistert sein.

Für ein flüssiges und ruckelfreies Gameplay sorgt die hohe Bildwiederholfrequenz von 100/120 Hz nativ und 4600 Hz interpoliert. Ihr werdet keine Bewegungsunschärfe oder Ruckler mehr erleben, sondern nur noch eine präzise und reaktionsschnelle Darstellung. Zudem verfügt der TV über ALLM (Auto Low Latency Mode), VRR (Variable Refresh Rate) und AMD FreeSync, die für eine minimale Eingabeverzögerung und eine Anpassung der Bildrate an eure Konsole oder euren PC sorgen. So könnt ihr eure Spiele in ihrer vollen Pracht genießen.

Zu guter Letzt hat der TV auch ein smartes Betriebssystem namens Tizen, das euch Zugriff auf viele Apps und Streaming-Dienste gibt. Ihr könnt zum Beispiel Netflix, Amazon Prime Video oder Disney+ nutzen, um eure Lieblingsserien und -filme anzusehen. Außerdem könnt ihr den Fernseher mit eurer Stimme steuern, indem ihr einen der integrierten Sprachassistenten wie Amazon Alexa, Google Assistant oder Samsung Bixby nutzt. Ihr habt also immer die volle Kontrolle über euer Entertainment.

Wie ihr seht, ist der Samsung NeoQLED TV ein Fernseher, der keine Wünsche offen lässt. Er bietet euch eine hervorragende Bildqualität, eine hohe Performance und eine smarte Bedienung.

