AMD Ryzen 7 7800X3D: Die beste Gaming-CPU jetzt zum Tiefstpreis sichern

Vor wenigen Wochen erst erschienen und schon jetzt im Angebot: Der AMD Ryzen 7 7800X3D ist die beste Gaming-CPU, die ihr kaufen könnt, und jetzt zum Bestpreis auf Mindfactory verfügbar.

Der AMD Ryzen 7 7800X3D ist seit dem 6. April 2023 auf dem Markt. Mindfactory unterbietet die UVP von 499€ schon jetzt und bietet euch die Gaming-CPU für nur noch 475€ an. Bislang halten sich die meisten anderen Anbieter noch an die UVP oder bieten sie nur minimal darunter an. Hier geht es zum Angebot:

Hinweis zu MindStar-Deals: Wir verlinken nicht auf die direkte Produktseite des Prozessors, da es sich um ein MindStar-Angebot handelt. Bei diesen werden bei Direktlinks eventuell falsche Preise angezeigt. Legt einfach die CPU von der MindStar-Übersicht aus in den Warenkorb und ihr erhaltet garantiert den richtigen Angebotspreis.

Die beste Gaming-CPU, die ihr jetzt kaufen könnt

Der AMD Ryzen 7 7800X3D ist ein Gaming-Prozessor, der euch in jedem Spiel beeindruckt. Er hat acht Kerne und 16 Threads, die mit einer Taktfrequenz von bis zu 5,0 GHz arbeiten. Der gigantische 3D-V-Cache von 96 MB minimiert die Latenz und maximiert die FPS. Der Ryzen 7 7800X3D unterstützt DDR5-RAM mit bis zu 5200 MHz und PCIe-5.0-Slots für eure Grafikkarten und SSDs. Er braucht nur 120 W Strom und bleibt dabei cool unter 89 °C.

Aber wie schlägt sich der AMD Ryzen 7 7800X3D in der Praxis? Unsere Kollegen von der GameStar hat den Prozessor mit einer RTX 4090 von Zotac und 32 GByte DDR5-6000-RAM getestet und war begeistert. In Spielen wie Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed Valhalla oder Red Dead Redemption 2 konnte der AMD Ryzen 7 7800X3D die höchsten FPS erreichen, teilweise sogar über 200 FPS bei Full-HD-Auflösung. Dabei blieb der Prozessor relativ leise und kühl, auch unter Volllast. Die GameStar lobte auch die hohe Anwendungsleistung des AMD Ryzen 7 7800X3D, die sich zum Beispiel beim Rendern von Videos oder beim Streamen bemerkbar macht. Hier findet ihr den ausführlichen Test der GameStar zum Nachlesen.

Der 7800X3D hat auch in weiteren Benchmarks alle anderen CPUs hinter sich gelassen, sogar den Ryzen 9 7950X3D mit seinen 16 Kernen. Er ist nicht nur schneller, sondern auch effizienter und günstiger als die Intel-CPUs.

Der AMD Ryzen 7 7800X3D ist also ein Gaming-Prozessor, der euch in jeder Situation überzeugt. Er bietet euch eine hohe Leistung, eine geringe Latenz, eine gute Effizienz und einen fairen Preis. Er ist außerdem zukunftssicher dank seiner Unterstützung für DDR5-RAM und PCIe-5.0-Slots. Wenn ihr also hauptsächlich in 1080p oder 1440p zocken wollt, dann seid ihr mit dem Ryzen 7 7800X3D bestens für die Zukunft gerüstet.

Weitere aktuelle Hardware- und Software-Angebote, bei denen sich ordentlich sparen lässt, finden sich unterdessen auch auf unserer Deals-Übersichtsseite.