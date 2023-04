Diablo 4 in bester Qualität spielen: Dieser Gaming-PC mit RTX 4070 Ti ist bereit für die Hölle

Der MeinMMO PC Shadowbolt liefert herausragende 4K-Gaming-Leistung und macht euch bereit für die nächsten Blockbuster-Spiele.

Das Gaming-Jahr 2023 kommt langsam in Fahrt und die großen Triple A-Releases stehen an. Noch im April erscheint Star Wars Jedi: Survivor und im Juni folgt Diablo 4. Außerdem soll im September Starfield veröffentlicht werden. Entsprechend erwarten euch absolute Top-Spiele, die nicht nur jede Menge Spielspaß bieten dürften, sondern euren Gaming-PC ordentlich fordern werden.

Wer die Top-Titel diesen Jahres und der nächsten Jahre in ihrer besten Qualität genießen möchte, braucht eine potente Gaming-Maschine. Dabei haben wir für euch genau den richtigen Gaming-PC – den MeinMMO PC Shadowbolt. Dieser ist auf 4K-Gaming ausgelegt und seine abgestimmten Komponenten sorgen für eine Leistung, die euch ein Spiel wie Diablo 4 mit maximalen Details und mehr als 60 FPS spielen lässt. Die offiziellen Systemanforderungen des Spiels (via Blizzard) übertrifft der Shadowbolt PC dabei deutlich.

Allen voran sorgt eine NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti für die nötige Grafikkarten-Power. Im Detail erwartet euch diese Hardware:

Prozessor: Intel Core i5-13600 KF (6x bis zu 5,1 GHz, 8x 2,6 GHz, wassergekühlt)

Intel Core i5-13600 KF (6x bis zu 5,1 GHz, 8x 2,6 GHz, wassergekühlt) Grafikkarte: ASUS TUF GeForce RTX 4070 TI O12G GAMING 12GB

ASUS TUF GeForce RTX 4070 TI O12G GAMING 12GB Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4-3600 Corsair Vengeance LPX

16 GB DDR4-3600 Corsair Vengeance LPX Festplatte: 1000 GB NVMe PCIe 4.0 SSD Kingston NV2

1000 GB NVMe PCIe 4.0 SSD Kingston NV2 Preis: 1999€

Die beste Hardware fürs beste Gaming-Erlebnis

Im MeinMMO PC Shadowbolt ist die ASUS TUF GeForce RTX 4070 Ti verbaut. Mit ihren 12 GB DDR6X VRAM und ihrer hohen Taktfrequenz ist sie in der Lage Spiele in 4K darzustellen, ohne dass ihr dabei bei der Qualität einbüßt. Vor allem gelangt ihr dank dieser Grafikkarte in den Genuss von Echtzeit-Raytracing, das jedes unterstützte Spiel noch besser aussehen lässt und dennoch erreicht ihr mit der RTX 4070 Ti hohe FPS-Zahlen.

Noch mehr FPS herausholen könnt ihr dank dem neuen DLSS 3. Dabei wird nicht nur das bekannte hochwertige Upscaling genutzt, sondern es werden per KI generierte zusätzliche Frames zwischen zwei berechnete Frames eingebracht. Das sorgt für einen riesigen FPS-Boost.

Beim Prozessor erwartet euch der Intel Core i5-13600KF mit sechs Performance-Kernen mit je 5,1 GHz und acht Efficiency-Kerne mit je 2,6 GHz. Diese CPU liefert schon dermaßen viel Leistung, das ihr fürs reine Gaming in naher Zukunft gar keine andere CPU braucht. Durch den i5 sind die i7 und i9 der selben Generation fast schon obsolet.

Des Weiteren ist ein 16 GB DDR4-3600 RAM verbaut, der für alle Spiele genügend Speicher bietet. Mehr benötigt kein Spiel. Solltet ihr allerdings auch noch auf Grafik-Anwendungen wie Photoshop, Premiere Pro oder sogar Cinema 4D setzen, ist mehr Arbeitsspeicher empfehlenswert. Durch den einfachen Konfigurator von BoostBoxx könnt ihr ihn bequem und einfach erhöhen.

Für den Speicherplatz der Spiele ist eine 1 TB große PCIe 4.0 SSD verbaut, die eine Geschwindigkeit von 3.500 MB/s mit sich bringt. Mehr Geschwindigkeit braucht es für Spiele wirklich nicht.

Das ASUS Prime Z690-P Mainboard bietet 2,5 GHz LAN und ausreichend Kühlleistung.

Ihr wollt mehr? Dann einfach aufrüsten!

Bei BoostBoxx habt ihr dank des einfachen Konfigurators die Möglichkeit den Gaming-PC noch weiter nach euren Bedürfnissen aufzurüsten. Dabei seht ihr auch sofort wie viel mehr ein Upgrade kostet.

Mehr RAM: Wie bereits erwähnt, reichen euch die 16 GB DDR4-RAM eigentlich gut für Spiele aus. Dennoch kann es sinnvoll sein auf 32 GB aufzurüsten, wenn ihr auch im Anwendungsbereich tätig seid oder viel Multitasking macht.

Mehr Speicherplatz: 1 TB Speicherplatz dürften für viele reichen. Solltet ihr allerdings ein Spieler sein, der mehrere Spiele mehr oder weniger gleichzeitig spielt und sie deswegen alle installiert haben will, könnte mehr Speicherplatz ratsam sein. Dafür könnt ihr im Konfigurator zum Beispiel ganz einfach auf eine 2 TB SSD aufstocken.

Ein Betriebssystem: Der MeinMMO PC Shadowbolt wird ohne Betriebssystem ausgeliefert. Solltet ihr also kein Windows haben, könnt ihr euch direkt eines dazu konfigurieren. Der Rechner wird dann mit dem Windows vorinstalliert geliefert und ihr könnt sofort loslegen.

Anderes Gehäuse: Das Gehäuse trifft nicht euren Geschmack? Dann hat BoostBoxx im Konfigurator eine Vielzahl an anderen Optionen zur Auswahl. Zum Beispiel das sehr schicke und aufgeräumte Corsair iCue 5000X RGB mit Sichtfenster.