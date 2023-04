27 Zoll, 1 ms Reaktionszeit, 144 Hz und HDMI 2.1: HP OMEN Gaming Monitor für PS5 & PC im Amazon-Angebot

Hier bleibt kein Wunsch offen: Amazon bietet euch diesen 27 Zoll Gaming Monitor von HP mit 144 Hz, HDMI 2.1 und 1 ms Reaktionszeit zum Tiefstpreis an.

Ihr wollt euch einen neuen Monitor zulegen, der euch eine gestochen scharfe Grafik bietet? Dann solltet ihr euch dieses Angebot von Amazon nicht entgehen lassen: Der HP 27u 4K UHD IPS Monitor ist jetzt für nur 649 Euro erhältlich. Das ist der aktuelle Tiefstpreis für diesen Monitor, der eine UVP von 749 Euro hat. Ihr spart also satte 100 Euro. Aber ihr müsst schnell sein, denn das Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht. Hier findet ihr das Angebot:

Zocken wie die Profis

Der HP 27u 4K UHD IPS Monitor ist ein hochwertiger Monitor, der euch viele Vorteile bietet. Er hat eine Bildschirmdiagonale von 27 Zoll und eine Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln, was viermal mehr als Full HD ist. Damit könnt ihr jedes Detail eurer Lieblingsspiele und -filme in 4K erleben. Der Monitor hat außerdem eine Reaktionszeit von nur 1 ms und eine Bildwiederholrate von 144 Hz, was euch ein flüssiges und reaktionsschnelles Spielerlebnis garantiert. Und dank der IPS-Technologie und der HDR10-Unterstützung könnt ihr euch auf eine brillante Farbgenauigkeit und einen hohen Kontrast verlassen.

Der HP 27u 4K UHD IPS Monitor hat aber noch mehr zu bieten. Er verfügt über einen schmalen Rahmen, der euch ein nahtloses Multi-Monitor-Setup ermöglicht. Er hat außerdem einen verstellbaren Standfuß, mit dem ihr den Monitor nach euren Bedürfnissen neigen, schwenken oder drehen könnt. Und er hat eine integrierte Beleuchtung an der Rückseite, die für eine angenehme Atmosphäre sorgt und eure Augen schont.

Der Monitor ist nicht nur für Filme und Serien geeignet, sondern auch für anspruchsvolle Spiele. Er unterstützt AMD FreeSync Premium Pro, was euch ein ruckelfreies und verzögerungsarmes Gaming-Erlebnis ohne Tearing oder Stottern ermöglicht. Der Monitor ist außerdem mit HDMI 2.1 ausgestattet, was ihn kompatibel mit den neuesten Spielkonsolen macht. Und er ist sogar im eSports-Bereich beliebt: Er wird zum Beispiel von den Profi-Spielern von League of Legends in der LEC verwendet.

