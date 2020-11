Wenn euch interessiert, was ihr mit Microsofts neuem Flaggschiff anfangen könnt, findet ihr hier auf MeinMMO ein ausführliches Review von MeinMMO-Redakteur Patrick Freese: So gut ist die Xbox Series X für Multiplayer-Fans .

Wer hat die Xbox Series X schon? Laut einiger Berichte haben andere Spieler ihre Konsolen bereits erhalten – Sogar die richtigen. Das schien sogar relativ häufig vorzukommen, was wohl an der reinen Masse an Vorbestellungen liegen dürfte.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Was ist da passiert? Ein Xbox-Spieler hat im subreddit zur Xbox Series X seine Vorbestellung gepostet. Sein Thread trägt den schlichten Titel: „Also, ich habe gerade meine vorbestellte All Acess Series X bekommen …“

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 7 + 3 =

Insert

You are going to send email to