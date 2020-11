Anschließend kann man via Webbrowser der Konsole die „Unified Windows Platform (UWP)“-Version von Retro Arch zu installieren. Danach ist es dann nicht mehr schwer, Emulatoren in das System zu integrieren.

GameCube-Klassiker wie Metroid Prime oder The Legend of Zelda: The Wind Waker laufen problemlos und mit sehr guter Performance auf der Xbox Series S. Ein paar wenige Titel machen auch Probleme, die meisten Titel laufen aber sehr stabil.

So funktioniert es: Der YouTuber hat den offiziellen Developer-Modus der Xbox Series S gestartet und hier dann „Retro Arch“ installiert. „Retro Arch“ ist ein Emulator-Overlay, welches Emulatoren und Roms in einer Oberfläche bündelt. Anschließend lassen sich etliche Emulatoren nutzen. Der YouTuber hat einige ausprobiert, um die Performance zu demonstrieren:

Um was geht’s? Der YouTuber Modern Vintage Gamer hat in einem Video vorgestellt, wie man mit der Xbox Series S alte Spiele zocken kann. Dabei hat er verschiedene Spiele auf der Next-Gen-Konsole gespielt und die Performance gezeigt.

