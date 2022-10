WotLK Classic: Spieler farmen 50.000 Ehre in 30 Minuten – PvP komplett ruiniert

Ein Exploit im PvP-Schlachtfeld „Tausendwinter“ hat massive Folgen für WoW WotLK Classic. Es gibt quasi unendlich Ehre.

Mit Wrath of the Lich King Classic ist eine der beliebtesten Versionen von World of Warcraft wieder verfügbar. Doch beim PvP-Schlachtfeld „Tausendwinter“ gibt es richtig arge Probleme. Spielerinnen und Spieler konnten hier nahezu unendliche Ehre farmen. Schuld daran ist ein klitzekleines Detail, das Blizzard übersehen hat: Eine eigentlich einzigartige Schlacht wird von den Charakteren „gespammt“ und sorgt für Ehre im Überfluss.

Was haben die Spieler gemacht? Tausendwinter ist das große Schlachteld in Wrath of the Lich King Classic. Alle 3 Stunden können Spieler sich für 30 Minuten anmelden, um an dieser Schlacht teilzunehmen. Das ist eigentlich ein episches Match über viele Minuten, bei dem eine Seite gegen eine Festung anrennt und langsam Belagerungsmaschinen erhält, während die Verteidiger versuchen, die Angreifer abzuhalten.

Der Haken an der Sache: Während dieser 30 Minuten kann man sich unendlich oft für die Schlacht anmelden, wenn man eine Partie zügig abschließt. Solange es in das Zeitfenster dieser halben Stunde fällt, kann man also theoretisch 3, 4 oder gar 5 Schlachten absolvieren.

Wie funktionierte das? Nachdem Spieler herausgefunden hatten, dass man sich innerhalb der 30 Minuten für so viele Matches anmelden kann, wie man möchte, hat sich schnell eine Meta etabliert. Die „Verteidiger“ stürmen einfach sofort aus der Festung, in die Arme der Angreifer.

Die Angreifer erhalten dabei rasch die notwendigen Buffs, um dann sofort mit den mächtigen Belagerungsmaschinen anzugreifen. Es gibt fast keine Gegenwehr, sodass die Angreifer innerhalb von knapp 5 Minuten gewinnen, was rund 10.000 Ehre und einigen Abzeichen von Tausendwinter entspricht.

Im Anschluss melden sich die Spieler rasch direkt wieder an und wiederholen die Schlacht. Die Verteidiger geben quasi sofort auf und stärken die Angreifer, um möglichst viele Matches in die 30 Minuten zu stopfen. Knapp 5 Matches sind so möglich, was 50.000 Ehre entspricht.

Community ist wütend: Die Spielerschaft zeigt sich extrem enttäuscht von diesem Vorfall. Dass einige Charaktere nun quasi sämtliche Ausrüstung besitzen, die sich mit Ehre kaufen lässt, ist ein ziemliches Problem. Dadurch haben diese Spieler einen massiven Vorteil gegenüber ihren Kollegen, die diesen „Exploit“ nicht ausgenutzt haben. Allerdings ist auch umstritten, ob man das überhaupt einen Exploit nennen kann – denn immerhin ist es nicht die Schuld der Spieler, dass man sich ohne Unterbrechung für Tausendwinter anmelden kann.

Klar ist auf jeden Fall, dass die Charaktere davon profitieren, die bereits Stufe 80 sind. Denn auch wenn man Tausendwinter bereits ab Stufe 71 spielen kann, kann man die Ehre erst auf Stufe 80 sinnvoll für Ausrüstung ausgeben. Wer schnell gelevelt hat, konnte sich nun also mit sehr starker Ausrüstung ausstatten.

Spannend wird es auch zu sehen, wie Blizzard mit diesem Problem umgeht. Denn je mehr Zeit verstreicht, desto mehr Charaktere haben sich an der Ehre und der damit einhergehenden Ausrüstung bereichert. Ob Sanktionen folgen, eine Entfernung der gesammelten Ehre und Ausrüstung oder ob man einfach duldet, dass ein Charakter nun PvP-technisch quasi „fertig“ ist, bleibt abzuwarten.

Habt ihr diesen Exploit mitbekommen? Badet ihr auch gerade in Ehre? Oder würdet ihr das nicht ausnutzen, um euch den Spielspaß nicht kaputt zu machen?