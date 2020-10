WoW umsonst spielen? Starter-Accounts haben jetzt neue Regeln

Mal kostenlos in World of Warcraft reinschnuppern – inzwischen geht das recht gut. Starter-Accounts können nun mehr als vorher.

Der große Patch 9.0.1 in World of Warcraft ist live und brachte allerlei Neuerungen. Nicht nur für bestehende Spieler, sondern auch für alle, die bisher noch nicht in WoW reingeschnuppert haben. Die Starter-Accounts, also quasi die kostenlose Probe-Version von WoW, funktionieren jetzt nach neuen Regeln und Einschränkungen. Wir verraten, welche Schranken es nun gibt und was ihr als Kostenlos-Spieler erleben könnt.

Was ist ein Probe-Account? Probe-Accounts für World of Warcraft können kostenlos erstellt werden. Man kann also direkt in Azeroth reinschnuppern, ohne auch nur einen Cent zu bezahlen. Allerdings gibt es dafür einige Beschränkungen.

Ein bisschen in WoW reinschnuppern? Starter-Accounts machen es möglich.

WoW Shadowlands kostenlos spielen – Diese Einschränkungen gibt es

Was für Beschränkungen sind das? Wer WoW kostenlos spielt, der muss eine Reihe von Einbußen in Kauf nehmen. Das sind mit Shadowlands:

Starter-Accounts müssen auf der Insel der Verbannten anfangen, sie können kein anderes Startgebiet wählen.

Die Zeitwanderungskampagne („Chromie-Zeit“) kann nicht genutzt werden, da der Account dafür mindestens einmal Battle for Azeroth durchgespielt haben muss.

Zwischen Level 10 und Level 20 spielen Starter-Accounts in der Erweiterung Battle for Azeroth.

20 ist das Maximallevel für Starter-Accounts.

Ihr könnt Berufe erlernen.

Ihr könnt nur maximal 1.000 Gold pro Charakter besitzen.

Ihr könnt nur im Neuling-Kanal, in /sagen und /gruppe schreiben.

Ihr könnt andere Spieler nur anflüstern, wenn ihr auf deren Freundeliste seid oder sie euch zuerst angeschrieben haben.

Vor allem das Level-Cap von 20 ist eine klare Verbesserung. Zwar war die Grenze auch vor dem Level-Squish bei 20, doch es dauert nun länger, diese zu erreichen. Starter-Accounts können also mehr von der Spielwelt sehen als zuvor.

Auf der Insel der Verbannten erleben Neulinge ihre ersten Abenteuer.

Was ist nicht möglich? Zusammengefasst müsst ihr auf die folgenden Features verzichten, solange ihr einen Starter-Account verwendet:

Spielinhalte aus allen Erweiterungen außer Battle for Azeroth

Charaktere über Stufe 20 leveln

In verschiedenen Chat-Kanälen schreiben, wie dem Handel- oder dem Allgemein-Chat

Andere Spieler von sich aus anflüstern

Haustierkämpfe (Pet-Battles)

Real-ID und Battle.net-Chatfunktionen benutzen

Gruppen erstellen oder andere Spieler in Gruppen einladen

Spieler zum Handel auffordern

Den Briefkasten verwenden

Das Auktionshaus benutzen

Will man diese Einschränkungen umgehen, muss man ein Abo abschließen und somit Spielzeit erwerben. Anschließend sind sämtliche Einschränkungen aufgehoben und es kann bis Stufe 50 gelevelt werden.

Neu ist übrigens auch, dass ihr die Verbündeten Völker ganz leicht freischalten könnt …