Das Balancing der Pakte in WoW Shadowlands beginnt erst jetzt. Ist das nicht viel zu spät? Einige Spieler haben große Sorgen.

Etwas weniger als vier Wochen sind es noch, bevor World of Warcraft Shadowlands veröffentlicht wird. Während die Beta noch immer auf Hochtouren läuft, sind einige Spieler mit dem Fortschritt unzufrieden. Denn erst jetzt hat Blizzard angekündigt, dass die Pakt-Fähigkeiten richtig gebalanced werden. Das ist einigen Spielern deutlich zu spät und so fordern sie: Verschiebt Shadowlands, bevor es ein Desaster gibt. In der Zwischenzeit könnte man sich ja den 10 größten Rätseln von WoW widmen …

Was ist los? Blizzard hat angekündigt, dass man sich nun endlich um die Balance zwischen den Pakten und deren Fähigkeiten kümmern möchte. Mit dem neusten Update der Beta wurden bereits größere Änderungen vorgenommen und weitere sollen noch folgen.

Es geht darum, die Pakte mit ihren unterschiedlichen Boni, wie den Seelenbanden und die Paktfähigkeiten, untereinander gleichwertig zu gestalten. Kein Pakt soll in jeder Situation der beste sein. Alle sollen Stärken und Schwächen bieten, die sie in unterschiedlichen Situationen stark, aber stets zumindest sinnvoll macht.

Die Pakte werden erst jetzt gebalanced – kann das gutgehen?

So reagieren die Spieler: In den Kommentaren etwa auf wowhead und dem Subreddit von WoW gibt es viele laute Stimmen. Mit nur noch weniger als einem Monat verbleibender Zeit wächst die Sorge, dass es zu knapp für umfassendes Balancing werden könnte. Einige sind sogar der Ansicht, dass Blizzard den Release von Shadowlands einfach noch einmal verschieben soll, um sich mehr Zeit zu nehmen und die Erweiterung dann in einem polierten Zustand zu veröffentlichen.

„Und sie werden damit trotzem keinen Erfolg bis zum Launch des Spiels haben.“

„Verdammt, viel zu spät … Verschiebt das Spiel doch endlich …“

„Ich meine, kommt schon, Blizzard. Weniger als ein Monat vor dem Release und das ist noch nicht mal ansatzweise fertig. Bitte verschiebt die Erweiterung und macht sie erst fertig.“

Die Zeit wird eng – reicht das noch?

Warum sind die Spieler so unzufrieden? Pakte sind eines der größten Features von Shadowlands und die daran gekoppelten Möglichkeiten zur Kraft von Charakteren sind beträchtlich. Dass so ein essentielles Feature erst gegen Ende der Beta-Phase wirklich ausbalanciert werden soll, stößt auf viel Unverständnis und heizt die Sorgen an, dass Shadowlands ein „unfertiger Kuddelmuddel“ wird.

Alles ganz normal – echt jetzt Ehrlich gesagt, kann ich die Sorgen einiger Spieler nur begrenzt nachvollziehen. Fakt ist in jedem Fall, dass das Ausbalancieren von genauen Zahlenwerten zumeist der letzte Schritt ist. Zuerst wurden die Fähigkeiten erschaffen, auf ihre Tauglichkeit und Spielspaß getestet und jetzt geht es an den Feinschliff. Im Grunde müssen „nur noch“ die Zahlen entsprechend angepasst werden, damit alle Pakte ungefähr gleichauf sind. Das ist bei so vielen Fähigkeiten und Verstrickungen mit einzelnen Klassen natürlich eine schwierige Aufgabe, aber eine übliche. Es geht dieses Mal, anders als beim Azerit-System, nicht primär darum, dass ein System vollkommen verkorkst ist. Im Grunde sind das nur noch Feineinstellungen. Einzelne Zahlenwerte, die angepasst werden müssen. Das ist genau die Arbeit, mit der man zum Ende einer Beta rechnen muss – Detaileinstellungen. Ja, vermutlich wird Shadowlands nicht in einem perfekten Zustand erscheinen. Das war aber noch nie der Fall – bei keiner einzigen Erweiterung von WoW. Auch nach dem Balancing wird die eine oder andere Fähigkeit, zumindest temporär, zu stark oder zu schwach sein. Doch die Entwickler haben inzwischen gute Möglichkeiten, Hotfixes innerhalb weniger Stunden aufzuspielen, ohne dass der Spieler einen neuen Patch herunterladen muss. Cortyn Nightshade

WoW-Fachdämon von MeinMMO

Aber wie seht ihr das Ganze? Sollte Blizzard Shadowlands noch verschieben? Immerhin wurde Patch 9.0 offenbar auch verschoben …