WoW: Neue Kombo onehitet im PvP – Braucht keine Verderbnis-Effekte

Besonders die PvP-Skalierung ist in den letzten Wochen stark in Verruf geraten. Viele Spieler hoffen, dass Blizzard bis zum Release von Shadowlands da noch nachbessert.

Was hat er gemacht? In seinem neusten Video spielt Rextroy einen Krieger. Wie von ihm gewohnt, bereitet er im Hintergrund eine komplizierte Kombo vor, um dann mit den korrekten Buffs im letzten Augenblick ins Gefecht zu springen. Ein einziger Angriff reicht dann aus, um ahnungslose Horden-Spieler ins digitale Jenseits zu befördern.

In seinem neusten Video verteilt er wieder Onehit-Kills an PvP-Opfer – dabei benötigt er dieses Mal gar keine Verderbnis.

Keine Woche vergeht, ohne dass wir über den Spieler Rextroy berichten. Der ist inzwischen eine feste Größe in World of Warcraft geworden und überrascht alle paar Tage mit einem neuen Video. Darin zeigt er zumeist richtig komplexe Kombos, die zu verheerenden Ergebnissen führen – wie etwa dem sofortigen Kill eines Raidbosses oder das Töten anderer Spielercharaktere, ohne vom Reittier abzusteigen.

