WoW-Profi-Gilde Limit hat 279 Millionen Gold bezahlt, um zu verlieren

Damit kommt Limit auf eine stolze Summe von 279 Millionen Goldstücken. Damit hat Limit zwar ein bisschen weniger Gold ausgegeben als in Schloss Nathria (331 Millionen Gold), aber deutlich mehr als in Ny’alotha (257 Millionen Gold).

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist passiert? Der Raidleader Max von Limit hat Twitter einige Details zum Raid Sanktum der Herrschaft verraten. So erklärte er im Tweet, dass Sylvanas wohl einer der einfachsten Endboss-Kämpfe überhaupt wäre, da sämtliche Schwierigkeiten durch bessere Ausrüstung eliminiert werden. Das zeigte sich alleine schon dadurch, dass es Limit direkt nach dem wöchentlichen Reset gelang, Sylvanas im ersten Versuch zu töten – mit besserer Ausrüstung.

Das Rennen um den World First Kill von Sylvanas Windläufer in World of Warcraft war ziemlich spannend. Die europäische Gilde Echo konnte am Ende den Sieg erringen, wenige Stunden bevor es der amerikanischen Gilden Complexity Limit nach dem wöchentlichen Reset auch gelang.

Wie teuer ist es eigentlich, beim World-First-Rennen in World of Warcraft Platz 2 zu werden? Das verrät Limit und schlüsselt auf wie viel es kostet.

Insert

You are going to send email to