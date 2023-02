WoW bufft Kräuterkunde und Bergbau – Beschert Sammlern noch mehr Gold

Kräuterkunde- und Bergbau-Fans in World of Warcraft bekommen bald noch mehr Gold. Eine tolle Änderung beschert bald eine seltene und teure Ressource.

Mit Dragonflight brachte Blizzard für alle Berufe ein umfangreiches Spezialisierungssystem. Doch nicht bei allen Berufen fühlt sich jede Spezialisierung gut an. Gerade Bergbauer und Kräuterkundige haben eine Spezialisierung, bei der viele nur verwirrt die Stirn runzeln. Denn Portale mit Hin- und Rückweg sind zwar in der Theorie toll, aber eigentlich bringen sie nur wenig.

Was ist das Problem? Es geht um die Spezialisierung „Titanenberührt“, die man sowohl bei Kräuterkunde als auch im Bergbau im Bereich „Beherrschung der Elemente“ findet. Aktuell sorgt das vollständige Skillen dieser Spezialisierung dafür, dass beim Überladen einer titanenberührten Pflanze oder eines titanenberührten Erzes ein Portal erscheint, das jeweils zum nächsten Erz oder zur nächsten Pflanzen führt und dann auch wieder für den Rückweg genutzt werden kann.

Das ist allerdings weder sehr interessant, noch nützlich. Denn wer gerade Kräuter oder Erze farmt, der will sich nach dem Abbau der Ressourcen eh auf den Weg zur nächsten machen und nicht wieder zurückteleportiert werden. Die Fähigkeit war also ziemlich nutzlos und für ein Abschluss-Talent einer Spezialisierung ziemlich enttäuschend.

Was wird geändert? Mit Patch 10.0.7 wird das finale Talent dieser Spezialisierung geändert. Wenn man ein titanenberührtes Ressourcen-Vorkommen überlädt, dann besteht künftig eine Chance, dass man eine Leuchtende Titanenkugel erhält! Das ist eine recht seltene Ressource, die es bisher nur zuverlässig von einigen Elitegegnern gibt. Die Kugel wird für einige der besten Verzauberungen und ein paar Juwelier-Rezepte benötigt und ist daher heiß begehrt.

Was heißt das für die leuchtenden Titanenkugeln? Bisher sind die leuchtenden Titanenkugeln mitunter die teuersten Reagenzien, die es für Verzauberungen und ein paar andere Rezepte gibt. Lag der Preis zu Beginn der Erweiterung noch im mittleren vierstelligen Bereich, ist er inzwischen auf rund 600 bis 700 Gold gefallen. Mit Patch 10.0.7 dürfte der Preis durch die Änderung noch weiter in den Keller rauschen. Wer also seine Titanenkugeln noch zu Gold machen will, sollte das bald tun – denn der Markt könnte schon in naher Zukunft davon überschwemmt werden.

Was haltet ihr von dieser Änderung?