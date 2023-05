Das Video vom Kill ist deswegen ein wenig unspektakulär, weil es die „Burn-Phase“ des Kampfes anzeigt. In den vorherigen Phasen muss man viele Tentakel bekämpfen und die Hülle des Bosses schädigen, sodass er dann geschwächt ist und zusätzlichen Schaden kassiert. Die meisten halbwegs gut ausgerüsteten Gilden schaffen es, C’thun innerhalb einer dieser Burn-Phasen niederzuwalzen und so macht es auch die HC Elite.

Was ist das für eine Gilde? Die Gilde „HC Elite“ vom Server „Bloodsail Buccaneers“ hat sich der Hardcore-Challenge gestellt. Sie haben all ihre Charaktere unter speziellen Auflagen auf Stufe 60 gebracht, ohne auch nur einmal zu sterben. Doch ihre Reise endete damit nicht. Jetzt schlagen sie sich tapfer durch die Schlachtzüge von WoW Classic und konnten sogar den Endboss aus „Der Tempel von Ahn’Qiraj“ bezwingen.

Eine Hardcore-Gilde in WoW Classic kennt offenbar keine Grenzen. Auch die schlimmsten Herausforderungen meistern sie – und gehen sogar in Ahn’Qiraj raiden.

