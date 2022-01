WoW: Kein Spaß ist 2022 – Dunkelmondjahrmarkt ist einfach futsch

Das Jahr 2022 startet in World of Warcraft mit einer kleinen Panne – denn ein Event startet einfach nicht. Der Jahrmarkt ist noch im Urlaub.

Das neue Jahr hat angefangen und es wird für World of Warcraft hoffentlich ein erfolgreicheres als das vorangegangene. Doch direkt zum Start gibt es eine kleine Panne, denn der Dunkelmond-Jahrmarkt hat ganz offenbar seinen Einsatz verpennt. Viele fragen sich: Was ist denn da los?

Was ist passiert? Eigentlich sollte der Dunkelmond-Jahrmarkt bereits aktiv sein und den Spielern zusätzlich Buffs auf Erfahrungspunkte und Rufzugewinn spendieren. Doch wer am heutigen Morgen (02.01.2022) freudestrahlend das Portal im Wald von Elwynn oder Mulgore durchqueren wollte, der wurde bitter enttäuscht. Denn offenbar sind die Betreiber des Jahrmarkts noch dabei, ihren Neujahrs-Rausch auszuschlafen.

Wann sollte der Jahrmarkt immer erscheinen? Der Jahrmarkt folgt einem festen Muster und erscheint grundsätzlich immer zu besten Terminen – das ist der 1. Sonntag in einem jeden Monat, bis einschließlich dem kommenden Samstag. Man hat also exakt eine Woche Zeit, um sich an den Aktivitäten wie besonderen Quests, Mini-Spielen oder Auftritten von Ingame-Musik-Gruppen zu erfreuen. Auch eine Vielzahl von Transmog-Belohnungen gibt es dort, wie etwa Kleidung in den Farben des alten „T 0,5“-Sets. Dazu kommt noch jede Menge Spielzeug.

Was ist da los? Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich dabei um einen Bug. Vermutlich müssen die „Start-Trigger“ für Events händisch eingetragen werden und das wurde bei dem Dunkelmondjahrmarkt bisher einfach vergessen. Es ist davon auszugehen, dass der Fehler in den kommenden Tagen gefixt wird und der Jahrmarkt dann mit Verspätung startet.

Das lässt sich auch im Ingame-Kalender von World of Warcraft überprüfen. Dort fehlen für den Dunkelmond-Jahrmarkt einfach sämtliche Einträge für das Jahr 2022.

Dass der Fehler nach ein paar Stunden noch existiert, liegt wohl daran, dass es Sonntag ist und für gewöhnlich die Arbeit der meisten Leute – und so eben auch der Entwickler – erst am Montag wieder richtig in Gang kommt.

Vermutlich wird der Fehler in wenigen Tagen gefixt sein.