Bug klaut Spielern in WoW 10 Jahre Fortschritt – Alle Items und Level seit 2010 weg

Einige Spieler in World of Warcraft erleben derzeit einen kuriosen Bug, der Charaktere auf den Stand von Cataclysm oder Mists of Pandaria zurücksetzt oder manche von ihnen sogar komplett verschwinden lässt. Blizzard arbeitet bereits an einer Lösung.

Was ist da los? Einige Spieler vom Server Khadgar sind derzeit von einem kuriosen Bug betroffen, der ihre Charaktere von Stufe 120 zurück auf Stufe 85 setzt. Das war das maximale Level im Jahr 2010 in Cataclysm, eine der vier schlimmsten Erweiterungen von WoW. Bei manchen haben sich sogar die Ausrüstung, die Reittiere und die Erfolge auf den damaligen Stand zurückgesetzt.

Andere Spieler berichten von komplett verschwundenen Charakteren oder wieder aufgetauchten, die eigentlich schon gelöscht waren. Auch einige Klone von vorhandenen Charakteren sollen plötzlich erschienen sein. Das scheint vor allem die Charaktere zu betreffen, die im Verlauf nach Cataclysm einen Namenswechsel durchgemacht haben.

Der Spieler MadSeasonShow hat seine Erlebnisse mit der Charakterauswahl in einem kurzen Video zusammengefasst:

Der reddit-Nutzer VegetaPrime34 berichtet sogar davon, dass seine Gilde bereits 11 der 12 Bosse aus dem neusten Raid gelegt hat und kurz davor stand, als erste Gilde den Content auf Khadgar abzuschließen.

Nun jedoch müssen sie eine Raid-Pause einlegen. Ihr Main Tank ist plötzlich komplett verschwunden und ein Hexenmeister ist nun auf Stufe 90 mit der Ausrüstung aus Mist of Pandaria.

Sind die Verknüpfungen der Server schuld?

Woher kommt der Fehler? Einige Spieler im reddit und den Foren vermuten, dass es alte Backups aus der Zeit von Cataclysm und MoP irgendwie in die Spiel-Dateien geschafft haben. Dadurch entstand das aktuelle Chaos.

Khadgar scheint zudem der einzig betroffene Server zu sein. Dieser wurde am 17. September mit dem Server Thrall verknüpft. Möglicherweise ist dabei etwas schiefgegangen.

Was sagt Blizzard? Blizzard reagierte schnell und veröffentlichte bereits mehrere Statements zu dem Thema. Schon früh versprachen sie, dass kein Charakter verloren gehen soll. Inzwischen heißt es, dass sie das Problem vollends verstehen und es beheben werden:

Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir das Problem vollständig verstehen, und wir werden weiter daran arbeiten, es zu lösen. Spieler, denen Charaktere fehlen oder deren Level gesenkt wurde, sollten bereits heute Abend [in der Nacht vom 23. auf den 24. September deutscher Zeit] erste Fortschritte sehen. Da dieser Prozess eine bisher unbekannte Zeit in Anspruch nehmen wird, kann es länger als heute Abend dauern, bis er abgeschlossen ist. Ich danke euch für eure Geduld und euer Verständnis. Wir werden euch hier auf dem Laufenden halten, falls sich die Situation ändert. Vrakthris vom Customer Support im WoW-Forum

