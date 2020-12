WoW: Blizzard nerft die härtesten „Mythisch+“-Dungeons

Die härtesten Dungeons aus WoW: Shadowlands wurden generft. Was gestern noch unsagbar schwer war, ist heute viel einfacher zu bewältigen.

Inzwischen neigt sich in WoW: Shadowlands die zweite tatsächliche Endgame-Woche dem Ende entgegen. Immer mehr Spieler haben sich in die „Mythisch+“-Dungeons getraut und so manch einer hatte dabei ein schreckliches Erwachen. Die Schwierigkeit der Dungeons ist nämlich nicht konstant. Manche Dungeons sind härter als andere und Blizzard hat nun Nerfs angekündigt.

Was wurde geändert? Die Änderungen betreffen vor allem Seuchensturz, die Spitzen des Aufstiegs, die Nekrotische Schneise und das Theater der Schmerzen. Dort wurden HP gesenkt, Schaden reduziert oder Effekte ganz allgemein abgeschwächt. Hier sind die Änderungen im Detail:

Seuchensturz Bindender Pilz von Fungumanten kann nun unterbrochen werden und hat eine Zauberzeit von 3 Sekunden (vorher 6 Sekunden). Klammernder Befall vom Moorküken verursacht nun 50 % weniger Schaden pro Stapel. Fungisturm vom Fungistürmer verursacht nun 20 % weniger Schaden. Einhüllende Netze vom Brutwegelagerer kann nun unterbrochen werden. Globgrog hat nun 10 % weniger Lebenspunkte auf allen Schwierigkeitsstufen und das Schleimige Büffet hat 15 % weniger HP auf mythischer Schwierigkeit.

Spitzen des Aufstiegs Goliath der Verschmähten hat nun 25 % weniger Lebenspunkte. Prätor der Dunkelkyrianer hat nun 30 % weniger Lebenspunkte. Äthertaucher benutzt nicht länger die Fähigkeit „Schlundberührter Speichel“. Ausgeburt der Verschmähten benutzt nicht länger die Fähigkeit „Crescendo“. Die negativen Effekte der drei Leutnants Klotos, Lakesis und Astronos werden nach dem Kampf schneller entfernt.



Der Dungeon bei den Kyrianern sorgte für hyperventilierende Heiler.

Die Nekrotische Schneise Der Buff Gequälte Echos von Amarth endet nun nach 30 Sekunden (war vorher permanent), aber sein Schaden wurde dafür um 100 % erhöht auf mythischer Schwierigkeit.

Theater der Schmerzen Die Packenden Händen von Kul’tharok erscheinen nun korrekt an zwei Positionen. Es wurde ein Fehler behoben, bei dem nur eine von zwei Spielerseelen von den Packenden Händen festgehalten wurde. Echos des Gemetzels von Mordretha verursachen nun 50 % weniger periodischen Schaden auf mythischer Schwierigkeit. Dunkle Verwüstung hat nun eine Zauberzeit von 2,5 Sekunden (vorher 1,5 Sekunden) und der visuelle Effekt wurde verändert, um deutlicher erkennbar zu sein. Geisterhafter Ansturm hat nun eine Zauberzeit von 3,5 Sekunden (vorher 2 Sekunden).



Amarth und sein Reittier sind nun nicht mehr so lästig.

Was bringen die Änderungen? Die meisten Änderungen nehmen vor allem ein wenig Druck aus den härtesten Kämpfen. Besonders erwähnenswert ist hier die Änderung an Amarth und den Gequälten Echos. Dieser Buff sorgte nämlich dafür, dass der Kampf quasi einen „Soft-Enrage“ hatte, bei dem Schaden irgendwann einfach nicht mehr heilbar war. Jetzt ist der Kampf ein stetiges „Auf und Ab“ mit Schadensspitzen und ruhigeren Phasen und damit für alle Heiler deutlich einfacher zu bewältigen.

Wann gehen die Änderungen live? Einige der Änderungen sind bereits mit der Ankündigung live gegangen. Andere gehen beim nächsten Neustart der Server live – also am kommenden Morgen beim wöchentlichen Reset. Dann dürften die Dungeons in der kommenden Woche deutlich einfacher zu bestreiten sein, sodass die meisten Heiler nicht gleich einen Heulkrampf bekommen müssen, nur weil ihr Schlüsselstein sie in die Nekrotische Schneise lockt.

Findet ihr die Anpassungen gut? Oder hat Blizzard hier übertrieben und zu viel generft?