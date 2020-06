World of Warships ist das 1. Spiel mit „Suizid Nothilfe“-Knopf

Im Onlinespiel World of Warships gibt es einen neuen Button. Spieler mit psychischen Problemen, welche Selbstmordgedanken hegen, bekommen über den Knopf schnell Hilfe.

Diese Funktion hat World of Warships neu eingeführt: Gemeinsam mit der gemeinnützigen Organisation Stack Up möchte Wargaming auf psychische Probleme bei Spielern aufmerksam machen und gleich Hilfe anbieten.

Wer den „Suizid Nothilfe“-Button drückt, der wird sofort zum Discord-Kanal von Stack Up oder der Hotline der Organisation weitergeleitet, wo er entsprechende Hilfe bekommt. Geschulte Personen stehen dem Spieler dann bei.

Wir freuen uns, neue Wege zu beschreiten. Dies ist ein revolutionärer Schritt, um Menschen psychosoziale Dienste anzubieten. Das hat noch niemand gemacht.



Wenn jemand das Gefühl hat, psychosoziale Dienste zu benötigen, kann er einfach diesen Knopf drücken und wird sofort mit Stack Up verbunden. Stephen Machuga, Gründer von Stack Up

Stack Up hilft Kriegsveteranen bei psychischen Problemen.

Hilfe für alle, die Hilfe benötigen

Warum führt Wargaming dies ein? Laut Artur Plociennik, Publishing Director von World of Warships, sind etwa 40 % der US-Spieler des Onlinegames Kriegsveteranen. Sie nutzen das Spiel, um mit Freunden aus der Armee-Zeit in Kontakt zu bleiben.

Das hatten wir nicht geplant oder erwartet, als wir das Spiel entwarfen. Aber wir hören, dass die Leute es gerne nutzen, um wieder mit ehemaligen Freunden aus dem Wehrdienst in Verbindung zu treten. Artur Plociennik, Wargaming

Laut der Website Stars and Stripes bringen sich im Schnitt etwa 20 US-Soldaten am Tag selbst um, darunter aktive Soldaten und Reservisten sowie Veteranen.

Das ist die Hoffnung der Helfer: Stephen Machuga, Gründer von Stack Up, hofft, dass die Spieler sich keine Scherze erlauben und den neuen Button in World of Warships nur dann drücken, wenn sie ihn wirklich und ernsthaft benötigen.

Jeder Scherz kann dazu führen, dass ein Mitarbeiter von Stack Up nicht für eine Person erreichbar ist, welche dringend Hilfe und Beistand benötigt. Denn Stack Up ist trotz neu hinzugekommener freiwilliger Mitarbeiter nicht darauf ausgelegt, eine große Menge an Hilferufen entgegenzunehmen.

Laut Stephen Machuga kann es für einen Kriegsveteranen schon eine sehr große Hilfe sein, wenn er sich mit jemandem unterhalten kann, der seine Situation ernst nimmt.

Wir von MeinMMO haben bei Wargaming angefragt, in wieweit der Service auch in Deutschland relevant ist und werden den Artikel ergänzen, sobald wir eine Antwort haben.

Dass Videospiele dabei helfen könne, etwa Sozialphobien zu überwinden, zeigt die Geschichte eines Jungen, der über die PS4 900 neue Freunde gefunden hat.

Wen dunkle Gedanken plagen, der kann sich unter den Telefonnummern 0800/111 0 111 und 0800/11 0 22 an die Telefonseelsorge wenden – das ist bundesweit und kostenfrei.