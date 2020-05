Im Juni startet World of Warships eine Kollaboration dem „Warhammer 40.000“-Universum. Dazu erwarten euch neue Skins, Kommandanten und mehr. Erste Bilder davon gibt es schon.

Was ist neu? Die See in World of Warships wird wohl bald deutlich düsterer erscheinen, denn dafür sorgt die Zusammenarbeit mit Games Workshops „Warhammer 40k“. Der nautische Multiplayer von Wargaming erhält im Juni unter anderem Schiffe, die aus der düsteren Zukunft des Warhammer-Franchises inspiriert sind.

Solch eine Zusammenarbeit gab es auch schon bei Wargamings „World of Tanks“, die coole Panzer im WH40K-Stil brachte.

Was gibt es für Inhalte? In einer Pressemitteilung verrät Wargaming, dass zu den neuen Inhalten Skins, Tarnungen, Kommandanten und vieles mehr gehören soll.

Dazu schreibt Wargaming: „Zwei der größten Fraktionen im Warhammer 40.000 Universum, das Imperium und Chaos, werden durch einzigartige und entsetzliche Schiffe, mit den folgenden furchtlosen Kommandanten am Steuer repräsentiert: Justinian Lyons XIII und Arthas Roqthar the Cold.“

Wie sehen die Inhalte aus?

Das wurde gezeigt: Für diese Ankündigung zeigte man bereits zwei Schiffe, die die neuen Inhalte präsentieren.

Sie vertreten jeweils eine der genannten Fraktionen aus WH40k. In fiesem rot erstrahlt das Schiff der Chaos-Fraktion:

Das zweite Schiff gehört zur Imperium-Fraktion und wird deshalb von goldenen Farben dominiert. Auch dieser Stil macht sich gut auf dem Schiff aus World of Warships:

Wie kann man das kaufen? Wer an den Inhalten interessiert ist, kann ein Vorverkaufspaket erwerben, das am 27. Mai erscheinen wird. Darin enthalten sind auch Flaggen. Außerdem erhalten Spieler spezielle Bonus-Missionen, bei denen ihr euch „Warhammer 40.000“-Kisten verdienen könnt, die Schiffe, Kommandanten und Tarnungen passend zum Thema enthalten.

Der gesamte Content steht dann ab Juni 2020 zum Kauf zur Verfügung.

Wie gefallen euch die Inhalte? Findet ihr die Zusammenarbeit gut und habt schon drauf gewartet, eure Schiffe in diesem Style zu zeigen?