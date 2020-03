Auf reddit sucht ein Junge nach Mitspielern für die PS4, denn wegen einer Krankheit hat er kaum Freunde. Jetzt kann er sich vor Anfragen nicht mehr retten.

Was genau ist passiert? Der User Finlay5020 hat im reddit einen emotionalen Post gestartet. Er ist ein 15-jähriger Junge aus Großbritannien und spielt unheimlich gerne auf seiner PlayStation 4. Nun möchte gerne mit anderen Menschen zusammen zocken.

Doch das ist für ihn nicht sehr einfach, denn er leidet an sozialer Phobie. Deswegen hat er kaum Freunde und kennt kaum Menschen, die mit ihm zocken würden.

In seinem Post erklärt er, er habe große Schwierigkeiten außerhalb der Schule mit Menschen zu reden oder gar ins Mikrofon zu sprechen. Dabei gehören zu seinen großen Leidenschaften unter anderem

Viele davon haben einen starken Multiplayer-Modus oder sind darauf ausgelegt. Finlay hatte sogar angeboten, dass er sich die Spiele kauft, wenn sich jemand finden sollte, der Lust hat mit ihm zu zocken. Sein Post wirkt deswegen nicht sehr optimistisch.

Über 900 Kommentare und viele neue Freunde

Wie haben die Leute darauf reagiert? Mittlerweile hat der Post fast 8000 Upvotes erhalten (Stand 9.03.20: 7800). Viele zeigen Verständnis und mittlerweile haben sich fast 900 Personen nach seinem Post gemeldet.

Unter den 900 Personen sind auch einige, die selbst eine soziale Phobie haben. Von denen sind einige überrascht, dass sie nicht die Einzigen sind, die auch beim Spielen darunter leiden. So schreibt der User PiDDY:

Ich bin 25 und habe das gleiche Problem. Ich spiele nur mit einem einzigen Freund. Edit: Ich hätte nicht gedacht, dass so viele im gleichen Boot sitzen. reddit kann echt überraschend sein. Danke für die freundlichen Worte und die Unterstützung. PiDDY, Quelle: reddit.com

Wie reagiert Finlay darauf? Der Post-Starter ist völlig überwältigt von den vielen Rückmeldungen. „Ich werde von Anfragen nur so überflutet“, schreibt er in einem Edit. Mit dieser Reaktion hatte er wirklich nicht gerechnet. Etwas später fügt er in einem weiteren Edit glücklich hinzu:

Ich weiß das ist dumm, aber ich habe wie ein Baby geschrien, denn ich bin so glücklich wegen der großen Unterstützung. Es ist zwar nur virtuell, aber es hilft mir wirklich sehr. Ich hätte nie gedacht, dass es im Subreddit so viel Unterstützung gibt. Es tut mir leid, wenn ich nicht so schnell auf alle Anfragen reagieren kann, ich hoffe, ihr versteht das. Vielen, vielen Dank. Finlay5020, Quelle: Reddit.com

Soziale Phobie – Ursachen und Bekämpfung

Was ist soziale Phobie? Rund 10 von 100 Menschen leiden an sozialer Phobie. Sie haben Angst davor, dass andere sie als peinlich, verrückt oder sogar als lächerlich empfinden.

Vor Situationen wie Prüfungen oder dem Reden in der Öffentlichkeit haben sie Angst, meistens ziehen sich diese Menschen dann völlig aus der Öffentlichkeit zurück. Für sie ist jede Situation mit großer Angst verbunden.

Im schlimmsten Fall gibt es sogar körperliche Reaktionen auf die Angst. Dazu gehören schnelles Herzklopfen, Übelkeit bis hin zu Panikattacken.

Kann man an sozialer Phobie erkranken? Verschiedene Ursachen bedingen, dass man eine soziale Phobie bildet. Dazu gehören:

zu hohe Erwartungen an sich selbst

schlechte Erfahrungen mit Menschen, man ist beispielsweise viel ausgelacht oder ausgeschlossen worden

persönliche Eigenschaften wie Schüchternheit oder Angst vor neuen Erfahrungen

Eine soziale Phobie kann sich daher auch später entwickeln. Mit kognitiven Verhaltenstherapien kann man diese bekämpfen. Auch Antidepressiva werden eingesetzt, sind unter Ärzten aber umstritten.