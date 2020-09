Seit der Ankündigung des EU-Releases von Lost Ark durch Amazon ist schon einige Zeit vergangen. Was hat sich bei dem MMORPG in den vergangenen Wochen getan?

Vor einem Monat haben wir endlich die offizielle Bestätigung bekommen: Lost Ark erscheint in Europa und wird hier von Amazon veröffentlicht. Aber während wir hier sitzen und auf den Release warten, geht die Entwicklung des Spiels in großen Schritten weiter.

Hier ist, was sich in den letzten Wochen getan hat und ein Ausblick auf den Rest des Jahres 2020.

Entwicklung in Korea: Die Koreaner sind bei Lost Ark allen anderen weit voraus und geben einen Vorgeschmack auf den neuen Content. Im August erhielten sie das große Update zur Season 2 mit zahlreichen Verbesserungen des Gameplays und einer neuen Klasse, dem Scouter.

In wenigen Tagen erscheint am 29. September direkt die nächste Klasse, der Reaper Assassin. Später im Oktober gibt es eine Fortsetzung der Story von Lost Ark in Form neuer Quests sowie die PvP-Aktivität „Island Conquest“.

Entwicklung in Japan: Die Japaner feierten am 23. September den offiziellen Release ihrer Version von Lost Ark. Sie starten direkt mit den Mechaniken und Verbesserungen der Season 2, die auf dem Feedback der koreanischen Spieler basiert.

Zwar haben die Japaner keinen Zugriff auf die neuen Klassen und Kontinente, die in Lost Ark im Laufe von 2019 und 2020 erschienen waren, sie planen aber schnell aufzuholen. Schon im November erscheint die Klasse Lance Master und im Dezember der Kontinent Rohendel.

Entwicklung in Russland: Die russischen Spieler und Europäer, die sich reingeschlichen haben, können sich gegen Ende des Jahres auf mehrere Updates freuen. In erster Linie kommt im Oktober das große 2.0 Update mit all seinen Neuerungen, das in Korea und Japan erhältlich ist.

Der November wird dann für Hotfixes und zur Optimierung genutzt. Im Dezember geht es dann weiter mit neuem Content und die Russen werden ihre nächste Klasse erhalten, den Holy Knight.

Entwicklung in Europa: Vor einigen Wochen gab es auch für Europäer endlich gute Nachrichten. Amazon kündigte an, dass sie das Publishing von Lost Ark in Europa übernehmen werden. Auch suchte SmileGate nach neuen Mitarbeitern, die sich um die Lokalisierung des MMORPGs im Westen kümmern würden.

Seit der Ankündigung von Amazon herrscht allerdings wieder Stille um das MMORPG. Es ist daher eher unwahrscheinlich, dass die ersten Beta-Tests noch vor Ende 2020 passieren werden. Für 2021 sieht es aber schon besser aus.

SmileGate versucht aktuell also, alle Regionen möglichst schnell auf den Stand von Season 2 bei Lost Ark zu bringen. Selbst Russland, das mit der alten Version angefangen hatte, wird innerhalb nur eines Monats nachgepatcht. Europa wird daher höchstwahrscheinlich auch direkt mit der Season 2 von Lost Ark starten.

Eigentlich gehört Lost Ark zu der Art von MMORPGs, denen ich normalerweise mit großer Skepsis begegne: Ein Free2Play Action-MMORPG aus Korea. Die meisten solcher Games konnten mich in der Vergangenheit nicht fesseln.

Es ist daher schon fast absurd, dass ich mich auf Lost Ark wie ein Kleinkind freue und nicht müde werde, auf den Europa-Release zu warten. SmileGate schaffte es mit dem MMORPG, bei mir fast alle richtigen Knöpfe zu drücken.

Das Kampfsystem ist flüssig und fühlt sich richtig wuchtig an

Die Story ist zwar hektisch erzählt, aber dennoch spannend

Das Entdecker-Gefühl wird durch Sammelmechaniken im Spiel positiv gefördert

Das Segeln hat mich beim Testen für Stunden fesseln können

Es bleibt jetzt noch zu sehen, wie Season 2.0 die Rüstungs-Upgrades und die Loot-Spirale verändert hat. Zusammen mit dem Cash-Shop waren das meine einzigen Sorgen im Bezug auf Lost Ark.

Abwechslung zu Final Fantasy XIV

Mein Haupt-Spiel Final Fantasy XIV wird 2021 daher wohl ordentlich Konkurrenz bekommen. Ich halte schon länger Ausschau nach Abwechslung von dem stark gescripteten MMORPG von SE. Spieler, die FFXIV schon seit vielen Jahren zocken, kennen den Update-Rhythmus mittlerweile auswendig.

Jeder große Patch bringt

1-2 neue Dungeons,

einen 8- oder 24-Mann-Raid,

eine Reihe von Story-Quests,

weiteren Side-Content, der über die kommenden Monate verteilt wird

Größere Änderungen und neue Klassen erscheinen erst mit neuen Addons etwa alle 2 Jahre. Diese „Vorhersehbarkeit“ kann ermüden und bisher waren es nur Single-Player-Games, die mich von FFXIV wegschleppen konnten.

Wenn Lost Ark also irgendwann 2021 (hoffentlich) erscheinen wird, werde ich erst Mal einige Monate lang darin verloren gehen: Story spielen, Klassen ausprobieren und Raiden bis mir die Finger bluten.

Außerdem: Sobald LA bei uns erst mal erschienen ist, könnt ihr Gift darauf nehmen, dass Schuhmann mich mit Arbeit überhäufen wird. Ich werde dem Spiel daher nicht entkommen können, egal ob im privaten Leben oder bei der Arbeit.

Aber freue ich mich schon drauf.