Unser Kollege Maurice Weber von der GameStar glaubt, dass Lost Ark echt großes Potenzial hat. Es macht aber einen großen Fehler.

Worum geht’s? Maurice Weber, unser geschätzter Kollege von der GameStar, hat das isometrische MMORPG Lost Ark auf den russischen Servern angetestet und seine Erfahrung mit dem Spiel in einem ausführlichen Video zusammengefasst.

Er findet, dass Lost Ark vom Gameplay her spaßig ist und problemlos mit großen Action-RPGs wie Diablo mithalten kann. Er glaubt allerdings auch, dass der Entwickler Smilegate mit dem Cash-Shop und den Boost-Items, die darin angeboten werden, einen großen Fehler begeht.

Was genau Maurice an dem Shop stört, könnt ihr in dem Video anschauen:

Seid ihr auch der Meinung, dass Lost Ark bei einem Release im Westen Probleme bekommen könnte? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Wie es im Video schon erwähnt wird, habe auch ich Lost Ark ebenfalls gespielt. Hier sind meine ersten Eindrücke zu dem MMORPG: