Watch Dogs Legion Multiplayer: So spielt ihr zusammen mit Freunden im Koop

Das Open-World-Spiel Watch Dogs Legion hat neben der Single-Player-Kampagne noch einen Multiplayer-Modus mit Koop. Doch wie startet man diesen Modus, wie läuft das Gameplay und wann ist der Release? Erfahrt es hier auf MeinMMO.

Wann ist der Release vom Koop-Modus? Eins gleich vorweg: Der Multiplayer-Modus von Watch Dogs Legion ist zum Release des Spiels noch nicht implementiert. Die Entwickler bei Ubisoft legen diesen Modus erst am 3. Dezember 2020 nach. Dieses Update ist kostenlos und ab da wird der Mehrspieler-Modus verfügbar sein.

Dennoch können wir euch schonmal erklären, wie der Modus funktionieren wird und welche Features verfügbar sein werden.

Watch Dogs Legion startet diese Woche: Alles zu Release, Preload und Editionen

Alles zum Gameplay im Multiplayer-Koop

Wie viele Spieler sind unterwegs? Die Gruppengröße im Koop von Watch Dogs Legion ist vier. Ihr könnt also bis zu drei Kumpel mitnehmen. Eure Charaktere rekrutiert ihr wie im Grundspiel aus der Bevölkerung von London. Dabei ist es egal, wen ihr spielt. Wer mag, kann eine Bande aus rüpeligen Hooligans oder ein Kaffeekränzchen aus Killer-Omas verkörpern. Ob das taktisch klug ist, steht freilich auf einem anderen Blatt.

Kann man die Story-Kampagne im Koop spielen? Nein, die Koop-Kampagne ist ein komplett eigener Modus, der nichts mit dem Hauptspiel zu tun hat. Ihr könnt also auch nicht eure Charaktere aus dem Single-Player-Modus in den Koop übertragen.

Stellt euch den Multiplayer-Modus von Watch Dogs Legion einfach wie GTA Online vor, welcher ja auch losgelöst von der Story-Kampagne existiert.

Charaktere rekrutiert ihr im Multiplayer einfach von der Straße weg.

Wie funktioniert die Open-World im Multiplayer? An sich spielt sich Watch Dogs im Koop wie im Solo-Modus. Außerdem finden immer wieder zufällig Events in London statt, an denen ihr dann teilnehmen könnt. Durch die Unberechenbarkeit und das inhärente Chaos von Watch Dogs Legion kann also jeder Trip nach London zu einem einzigartigen Erlebnis werden.

Im Koop entfallen übrigens die Rekrutierungs-Missionen aus dem solo-Modus. Eure Charaktere werden also einfach so von der Straße weg für euer Hacker-Kollektiv angeworben. Dazu braucht ihr aber Einflusspunkte, die ihr aus Missionen bekommt. Mehr dazu erfahrt ihr im folgenden Absatz.

Koop-Missionen und PvP-Modi

Welche Koop-Missionen gibt es? Die Missionen ermöglichen euch, Einfluss auf die Spielwelt zu nehmen und bieten euch außerdem Einflusspunkte mit denen ihr neue und bessere Rekruten für euren Freiheitskampf rekrutiert. Zusätzlich zu den Zufalls-EVnts gibt es noch zwei Typen von Missionen, die etwas mehr Geschick und Koordination benötigen.

In regulären Koop-Missionen habt ihr ein bestimmtes Ziel und müsst ein Minimum an Teamwork vorweisen, um es zufriedenstellend zu schaffen.

Wer’s gern etwas schwerer will, kann sich an die Tactical Ops wagen. Die setzten ein Team von vier Spielern voraus, die tatsächlich sich die Aufgaben einteilen müssen. So muss ein Spieler die Wachen ablenken, ein anderer hackt die Sicherheitsmonitore und ein weiterer Spieler schleicht durch die Schatten.

Es gibt auch PvP in Watch Dogs LEgion.

Wie sieht es mit dem PvP aus? Im PvP haben sich die Entwickler etwas Besonderes einfallen lassen. Highlight is hier sicherlich die Spider Bot Arena. Dort treten eure Spinneroboter in einer Art Roboter-Death-Match gegeneinander an.

Wer frühere Watch-Dogs-Spiele kennt, dem dürfte der Invasions-Modus etwas sagen. Dort dringen andere Spieler in euer Gebiet ein und wollen euch hacken. Das müsst ihr verhindern und in einem wilden Katz- und Maus-Spiel verfolgt ihr die Eindringlinge und schaltet sie aus, bevor sie zu viel Schaden anrichten können.

Zusätzlich zu diesen Inhalten wollen die Entwickler später weitere Modi nachreichen. Allerdings steht Watch Dogs Legion gerade nicht so gut bei den Fans da. Denn auf Metacritic kommt das Spiel trotz an sich guter Kritik nur auf 75 Punkte. Lest hier, was dahinter steckt.