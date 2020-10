Watch Dogs Legion: Die besten Rekruten für euer Team

Watch Dogs: Legion hat dutzende Rekruten, die ihr überzeugen und mit denen ihr Missionen angehen könnt. Doch welcher Rekrut ist wirklich gut? Wir zeigen euch die Charaktere, die ihr unbedingt rekrutieren müsst.

Das sind Rekruten: Fast jeder Charakter, den ihr in Watch Dogs: Legion seht, lässt sich auch spielen. Sie haben alle unterschiedliche Fähigkeiten und sind unterschiedlich stark.

Die Oma, die man bereits im Trailer gesehen hat, ist vielleicht ein lustiger Charakter, doch wirklich stark ist sie nicht. Wir zeigen euch hier die besten Rekruten für eure Team, damit ihr Missionen leicht bestehen könnt.

Diese Charaktere solltet ihr rekrutieren

So rekrutiert ihr Charaktere: Das geht ganz leicht. Scannt dafür einen beliebigen Charakter auf den Straßen Londons und ihr bekommt Infos über ihn. Dort stehen dann sein Name, aber auch Skills, die er besitzt. Jeder Charaktere ist zufallsgeneriert und kann andere Skills haben.

Wenn euch die Skills zusagen, dann könnt ihr den Charakter rekrutieren. Dafür müsst ihr dann eine kleine Mission erledigen, die nicht viel länger als ein paar Minuten dauert.

Generell gilt, dass es gut ist, wenn ein Charakter mehr Skills hat. Manche Charaktere habe nur einen Skill – dort lohnt sich oftmals die Arbeit der Rekrutierung nicht wirklich.

Es gibt aber auch Charaktere, die richtige Experten auf ihrem Feld sind. Sie können euer Team dann merklich verbessern. Genau nach solchen Charakteren solltet ihr Ausschau halten.

Darauf haben wir geachtet: Wir stellen euch hier die Charaktere vor, die Spezialisten auf ihrem Gebiet sind und euer Team verstärken können. Sie haben besondere Waffen, Items oder Fähigkeiten, die euch in Missionen schnell voranbringen.

Bauarbeiter

Quelle: JorRaptor auf YouTube

So bekommt ihr den Charakter: Bereits ganz früh im Spiel gibt es eine Mission, wo ihr den Bauarbeiter rekrutieren müsst. Dadurch habt ihr ihn im Team und könnt ihn jeder Zeit nutzen.

Das macht den Charakter so gut: Zugegeben, in vorgeschrittenen Missionen ist der Bauarbeiter nicht unfassbar gut. Aber vor allem zu Beginn habt ihr damit einen richtig guten Charakter.

Er besitzt nämlich auch eine große Drohne, auf der ihr selbst mitfliegen könnt. Damit könnt ihr dann auch hohe Dächer erklimmen und schnell von A nach B reisen. Vor allem die Dächer sind wichtig, denn dort gibt es oftmals Propaganda, die ihr zerstören müsst.

Dazu kommt, dass der Bauarbeiter einen recht starken Nahkampf-Angriff besitzt. Damit könnt ihr zumindest in engen Kämpfen punkten.

Spion

So bekommt ihr den Charakter: Der Spion taucht rund um das MI6-Gebäude auf der Westseite des Bezirks Lambeth auf. Entlang des Ostufers der Themse tauchen dort immer mal wieder Spione in den kleinen Gassen auf. Dort könnt ihr sie dann rekrutieren.

Alternativ müsst ihr den Bezirk Westminster aufsässig machen. Dafür müsst ihr die roten Punkte auf der Map in diesem Bezirk angehen und die Propaganda-Veranstaltungen in Westminster lösen. Danach müsst ihr noch eine Mission lösen und der Spion wird anschließend eurer Liste von Agenten hinzugefügt.

Das macht den Charakter so gut: Als Spion hat dieser Charakter Kampferfahrung und kann ziemlich leise unterwegs sein. Er besitzt eine schallgedämpfte Pistole und ein cooles Agenten-Auto, was unsichtbar sein kann und Raketen verschießt.

Professioneller Killer

So bekommt ihr den Charakter: Hierfür müsst ihr in den Bezirk Nine Elms reisen. Dort müsst ihr die drei rot markierten Aufgaben lösen und anschließend eine Mission im Battersea-Kraftwerk erledigen.

Wenn all das geschafft ist, schließt sich der professionelle Killer eurem Team an und ihr könnt ihn jederzeit nutzen.

Das macht den Charakter so gut: Wie der Name schon verrät, ist der Charakter eine wahre Killer-Maschine. Er besitzt sogar ein Maschinengewehr und kann sich leise an Gegner anschleichen und sie ausschalten.

Imker

So bekommt ihr den Charakter: Den Imker gibt es in verschiedenen Parks, wo ihr ihn rekrutieren könnt. Schaut am besten an Bäumen nach den futuristischen Bienenstöcken. Wenn ihr die findet, dann findet ihr auch den Imker.

Eine Alternative ist es, dass ihr die Innenstadt von London aufsässig macht. Dafür müsst ihr wieder kleine Aufträge erledigen, die auf der Map rot markiert sind und abschließend eine Mission bestehen. Dann gibt es als Belohnung den Imker dauerhaft für euer Team.

Das macht den Charakter so gut: Der Imker ist eine wahre Waffe, denn er verschießt wütende Bienenschwärme, die die Gegner ausschalten. Die Bienen greifen dann auch selbstständig weitere Gegner im nahen Umfeld an.

Fußball-Hooligan

Quelle: JorRaptor auf YouTube

So bekommt ihr den Charakter: Dafür müsst ihr in den Bezirk Islington und Hackney und diesen aufsässig machen. Abschließend gibt es dann wieder eine Mission und danach ist der Fußball-Hooligan in eurem Team.

Das macht den Charakter so gut: Mit dem Hooligan seid ihr vor allem im Nahkampf stark, denn seine Schläge sind deutlich stärker als die von normalen Bürgern.

Zusätzlich kann der Hooligan noch Bier trinken. Danach sind seine Schläge zwar nicht mehr so stark, doch er hält mehr Schaden aus.

Hacker

So bekommt ihr den Charakter: Für den Hacker müsst ihr in den Bezirk Camden und diesen in die Defensive zwingen. Das klingt kompliziert, aber es ist Teil eurer Missionen. Ihr werdet es also früher oder später machen müssen.

Wenn ihr das geschafft habt, gibt es den Hacker als Belohnung, der dauerhaft in eurem Team bleibt.

Das macht den Charakter so gut: Mit dem Hacker kann man überraschenderweise Dinge hacken. Er ist zwar im Nahkampf nicht so stark, doch ihr könnt mit ihm Schlüssel kopieren oder Dinge schneller downloaden. Außerdem könnt ihr mit dem Hacker sogar Gegner ausschalten, indem ihr euch in ihre Kommunikation hackt.

Straßenkünstler

So bekommt ihr den Charakter: Diese Charaktere tauchen überall auf der Map auf – vor allem dort wo Graffiti gesprüht ist. Im Süden des Bezirks Lambeth, direkt am Rathaus, findet ihr beispielsweise meist einen Straßenkünstler, den ihr rekrutieren könnt.

Das macht den Charakter so gut: Als Straßenkünstler habt ihr eine Paintball-Pistole, die bei Kopftreffern für Orientierungslosigkeit beim Gegner sorgt. Ihr könnt auch eine Farbbombe werfen, die den gleichen Effekt hat.

Drohnen-Experte

So bekommt ihr den Charakter: Ihr bekommt den Charakter schon früh im Spiel. Direkt östlich eurer Basis in Westminster steht ein Drohnen-Experte, den ihr ansprechen und rekrutieren könnt. Dafür müsst ihr dann wieder eine kleine Mission lösen, damit er sich euch anschließt.

Das macht den Charakter so gut: Der Drohnen-Experte sollte in keinem Team fehlen. Er kann eine Schock-Drohne einsetzen, die Gegner ablenken. Außerdem kann er gegnerische Drohnen hacken, die gerne mal sehr nervig sein können. Abschließend kann er sogar Drohnen in Bomben verwandeln.

Anarchist

So bekommt ihr den Charakter: Diese Charaktere findet ihr echt häufig. Schaut dafür beim Trafalgar Square vorbei, der sich in der unteren Hälfte des nördlichen Gebiets von Westminster befindet. Ihr erkennt die Anarchisten an ihren vermummten Gesichtern und daran, dass sie ihren Protest laut herausposaunen.

Das macht den Charakter so gut: Der Anarchist ist ein grober Charakter, der mit Granaten ausgerüstet ist. Ihr könnt mit ihm perfekt die Albion-Truppen verprügeln und ausschalten.

Sanitäter

So bekommt ihr den Charakter: Im Westen von Camden gibt es einen schicken Turm und darüber eine kleine Grünfläche. Dort steht ein Sanitäter, den ihr rekrutieren könnt.

Das macht den Charakter so gut: Dieser Charakter hilft bei der Heilung von verwundeten Charakteren. Wenn ihr ein Team-Mitglied im Kampf verliert, dann braucht er immer eine gewisse Zeit, bis er wieder einsatzbereit ist. Der Sanitäter senkt diese Zeit enorm.

Fluchtfahrer

So bekommt ihr den Charakter: Dafür müsst ihr den Bezirk Tower Hamlets aufsässig machen und dort wieder 3 rot markierte Aufgaben erledigen. Danach wartet ein Rennen auf euch, wo ihr die Zeit schlagen müsst. Wenn ihr das schafft, gibt es den Fluchtfahrer.

Das macht den Charakter so gut: Mit dem Fluchtfahrer könnt ihr schneller und einfacher durch die Stadt rasen. Drohnen verfolgen den Wagen nicht und generell ist der Fluchtfahrer in einem schnellen Sportwagen unterwegs. Außerdem könnt ihr andere Fahrzeuge so hacken, dass sie euch den Weg auf der Straße freimachen.

Das müsst ihr generell beachten: Die Auswahl bei den Charakteren ist riesig und jeder Spieler hat natürlich auch andere Vorlieben. Bedenkt also, dass nicht jeder Charakter aus dieser Liste für euch gleich einen riesigen Vorteil bringt. Ihr müsst mit jedem Kämpfer eure eigenen Erfahrungen machen.

Seid ihr noch nicht sicher, was ihr von Watch Dogs: Legion haltet? Es gibt bereits zahlreiche Bewertungen für das neue Spiel von Ubisoft:

Watch Dogs Legion kommt bei Metacritic auf 75/100, trotz starker Kritik