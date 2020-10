Watch Dogs Legion hat ein eingängiges Konzept, aber alles ist viel zu oberflächlich, was das gesamte Gameplay und das Interesse am Spiel untergräbt. Die Kombination aus einer fragwürdigen Balance, universellem Hacking, dem Mangel an Schwierigkeiten und allzu vielseitigen Rekruten ergibt ein funktionelles, aber geschmackloses Gameplay.

Umso bedauerlicher finde es, dass Ubisoft mir gleichzeitig ständig vor Augen hält, dass all das nur eine Illusion ist. Natürlich gibt es nicht neun Millionen einzigartige Charaktere im Spiel, natürlich leidet die Story, wenn Dialoge für Platzhalter geschrieben werden und natürlich müssen dafür auch in technischer Hinsicht viele Kompromisse eingegangen werden. Um Watch Dogs: Legion wirklich genießen zu können, muss ich dem Spiel ein paar halbgare Elemente verzeihen […]

Legion fühlt sich wie die Verwirklichung der Hacker-Fantasie an, die das erste Watch Dogs einzufangen versuchte. Zwischen dem unterhaltsamen Team-Building, dem fantastischen Missionsdesign, der starken Erzählung und einer herrlichen Welt kommt alles in einem weitgehend unterhaltsamen und zusammenhängenden Paket zusammen.

Wie sehen die Bewertungen in Deutschland aus? Auch in Deutschland haben bereits einige Redaktionen Tests veröffentlicht, viele davon aber ohne Wertung. Die GameStar und GamePro haben eine Wertung abgegeben und werden auch bei Metacritic gelistet:

Was ist Watch Dogs Legion? Im neuen Action-Spiel schlüpft ihr in die Rolle von Hackern, jedoch nicht von einem, sondern von über 9 Millionen verschiedenen Charakteren . Mit ihnen erkundet ihr das virtuelle London und nutzt sie, um euer Team zu ergänzen. Das kann jedoch maximal aus 20 Personen bestehen .

Heute, am 29. Oktober, erscheint Watch Dogs Legion für PC, PS4, Xbox One und Stadia. Doch viele Presse-Webseiten durften bereits vorab den neuen Titel von Ubisoft spielen. Wir von MeinMMO verraten euch, was die Kritiker sagen.

