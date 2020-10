Watch Dogs Legion startet diese Woche: Alles zu Release, Preload und Editionen

Ab dem 29. Oktober könnt ihr es auf PC, PS4, Xbox One und Stadia spielen. Am PC erscheint es bei Uplay und im Epic Store, jedoch nicht auf Steam.

Was ist Watch Dogs Legion? In deinem neuen Teil des Spiels spielt ihr nicht nur einen einzelnen Charakter, sondern könnt alle NPCs rekrutieren, die euch im virtuellen London über den Weg laufen. Dabei sollen über 9 Millionen verschiedene Charaktere zur Auswahl stehen .

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. + 2 = 11

Insert

You are going to send email to