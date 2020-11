Wie läuft es bei Watch Dogs: Legion generell? In dem Action-Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines Hackers und erkundet mit diesem das virtuelle und offene London. Ihr versucht, mehr und mehr Menschen zu überzeugen, eurem Widerstand beizutreten.

Was ist passiert? Wie Ubisoft in einem Blogpost mitteilte, wird der Release des Multiplayers auf Anfang 2021 verschoben. Als Grund nannten sie bereits existierende technische Probleme, die auch für die mittleren Wertungen auf Metacritic sorgten .

