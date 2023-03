Twitch: Streamerin erhielt Kritik für rassistische Aussagen, gibt anderen die Schuld: „Herzloser Mensch“

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Friendly Fire 8 startet bald – Gronkh & Co. sammeln jährlich Spenden in Millionenhöhe

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Nur um jemandem Hass zu senden, nur weil… alles, was ich dazu sagen werde, ist, wenn ich so eine Plattform hätte? Ich würde sie nutzen, um Gutes zu tun. Nicht, um Hass gegen jemanden zu verbreiten.

Du bist ein herzloser, kranker Mensch dafür, dass du das deiner hasserfüllten Zuschauerschaft gezeigt hast. […] Man, das ist abgefuckt. Du bist ein abgefuckter Mensch, und ich hoffe, du bekommst all das Schlechte, das auf dich zukommen wird. Denn was zur Hölle ist mit so jemandem los?

Was sagt Viviana jetzt? In einem mittlerweile gelöschten Stream sprach Viviana unter Tränen über ihren Bann und die Rolle, die xQc darin spielte. Die Streamerin gibt ihrem Twitch-Kollegen offenbar die Schuld an der Kritik, die sie nach Bekanntwerden des Clips erhielt und beschuldigt ihn, seine “hasserfüllten” Fans auf sie gehetzt zu haben:

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Friendly Fire 8 startet bald – Gronkh & Co. sammeln jährlich Spenden in Millionenhöhe

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Da rassistisches Verhalten zudem gegen die Community-Guidelines von Twitch ist, wurde sie außerdem am 14. Januar für einen Monat gebannt. Für die Streamerin war es der erste Bann, seit sie im Januar 2020 begann, regelmäßig zu streamen (via streamerbans ).

xQc sagte nicht allzu viel zu den Aussagen, machte jedoch deutlich, dass er nicht einverstanden damit sei, was Viviana gesagt hatte. Durch ihn erhielt der Clip viel Aufmerksamkeit und Viviana geriet für ihre Kommentare in die Kritik.

Wie war es zu dem Bann gekommen? Der ehemalige Overwatch-Profi Félix “xQc” Lengyel reagiert in seinen Streams oft auf Inhalte aus reddit, YouTube oder TikTok. Im Januar sah er sich mit seinen Zuschauern einen Clip aus dem Streaming-Subreddit r/LifestreamFail an.

Insert

You are going to send email to