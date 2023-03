Größte Twitch-Streamerin behauptet, dass viele Influencer euch anlügen – „Sie wollen nicht, dass ihr es erfahrt“

Sons of the Forest: Angst, Gelächter und ein Teamkill nach 30 Sekunden – So verrückt sind unsere ersten Stunden

Bei den Zuschauern kommt die Ehrlichkeit der Streamerin gut an, sie hoffen bereits auf weitere Videos zu Themen wie Sponsorships und Markendeals (via TikTok ).

Warum können Marken-Klamotten gefährlich sein? Influencer lassen sich oft in teuren Marken-Klamotten ablichten, für Fans entsteht der Eindruck eines gut gefüllten und sündhaft teuren Kleiderschranks. Wer schlau ist, so Pokimane, kauft sich die Designer-Klamotten jedoch nicht selbst.

Die besonders erfolgreichen Darstellerinnen säßen oft aber gar nicht selbst am anderen Ende der Leitung, dafür hätten sie Agenturen oder Assistenten, die den “lästigen Teil” der Arbeit übernehmen würden, so Pokimane.

Wie glaubhaft ist das? Pokimane ist seit bald 10 Jahren als Influencerin aktiv und ist bestens vernetzt. Obwohl sie nicht mehr so viel streamt, ist sie immer noch die Streamerin mit den meisten Followern auf Twitch. Was sie sagt, hat also durchaus Gewicht.

Was steckt hinter den Aussagen? In einem Video auf TikTok erklärte die 26-Jährige, das Dasein als Influencer werde ziemlich glorifiziert, sie wolle einen Blick hinter die Kulissen bieten. Dafür verriet sie 3 Geheimnisse, von denen ihre Kollegen wohl nicht unbedingt wollen, dass die Fans sie erfahren.

Die 26-Jährige Imane Anys streamt schon seit 2023 auf Twitch und ist dort die Streamerin mit den meisten Followern. Sie kennt sich also bestens in der Industrie aus und verrät nun, wie einige Influencer ihre Fans hinters Licht führen.

