Der Multiplayer-Survival-Shooter Vigor kommt bald auf die PlayStation 4, die PlayStation 5 und als Free2Play-Version auf die Nintendo Switch. Das Gameplay erinnert stark an das beliebte Escape from Tarkov in einer postapokalyptischen Welt à la Fallout. MeinMMO erklärt euch, was euch in Vigor erwartet.

Was ist Vigor? Vigor erschien ursprünglich bereits am 19. August 2019 als exklusiver Titel für die Xbox One. Das Spiel kommt von Bohemia Interactive, den Machern der Militär-Simulation ARMA und dem Survival-Urgestein DayZ.

Bereits im Juli 2020 kam es auch für die Nintendo Switch und wird nun für die PlayStation 4 und sogar für die PlayStation 5 erscheinen. Das haben die Entwickler mit einem neuen Trailer auf der gamescom 2020 versprochen:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Es handelt sich dabei um ein Survival-Game im Stil von Escape from Tarkov: Nach einem Atomkrieg 1991 ist Norwegen die letzte sichere Zone und ihr kämpft dort um euer Überleben und um Beute.

Das Setting erinnert dabei stark an die Fallout-Reihe und den neusten Ableger, Fallout 76, lediglich eher realistisch und weniger abgefahren.

Dabei besucht ihr immer wieder verlassene Städte und streitet euch mit anderen Spielern um Waffen und Ressourcen, die dort zu finden sind. Nach jeder Runde kehr ihr in eure Basis zurück, die ihr ausbauen könnt und die euch als Stützpunkt dient.

EFT trifft Fallout in Norwegen

So spielt sich Vigor: Vigor wird in Runden gespielt, in denen ihr auf einer Map startet und diese mit vorher ausgewählter Ausrüstung erkundet und Beute macht, wie in Escape from Tarkov. Beute gibt es in verlassenen Häusern und in „Air Drops“, die am Ende einer Runde erscheinen.

Escape from Tarkov: 13 Tipps für Anfänger, die euch 2020 den Einstieg erleichtern

Ziel ist es, möglichst viel Ausrüstung und Ressourcen zu ergattern, ehe ihr wieder aus dem Gebiet entkommt. Nach einiger Zeit zieht eine radioaktive Wolke über die Map, die euch langsam tötet, wenn ihr nicht verschwindet.

Ihr tretet dabei gegen andere Spieler an, mit denen ihr euch entweder verständigen und lose verbünden könnt, auch in einem Duo-Modus, oder die ihr tötet, um ihre Beute an euch zu nehmen. Bei einem Tod verliert ihr alles, was ihr dabei hattet, wenn es nicht versichert war.

Das sind weitere Features: Da das Spiel Free2Play ist bzw. wird, steht euch ein Cash-Shop zur Verfügung. In dem könnt ihr Kronen kaufen, mit denen ihr Aufwertungen kauft. Die dienen etwa dazu, der gesamten Lobby besseren Loot zu bescheren oder eure Ausrüstung zu versichern, sodass ihr sie beim Tod nicht verliert. Außerdem gibt es:

Einrichtungen auf jeder Map, mit denen ihr Gegner aufdecken, den Abwurf-Ort von Drops bestimmen oder an denen ihr Loot-Tresore finden könnt

eure Basis, das „Shelter“ zum Ausbauen, in dem ihr sogar Munition und später Kronen erzeugen könnt

einen Schießstand, um Waffen ohne Munitionsverbrauch testen zu können

Der Moderator und mittlerweile YouTuber und Streamer Fabian Siegismund hat in einem Video die Mechaniken bildlich erklärt. Das Video ist zwar vom Release 2019, aber noch immer aktuell. Wir haben es hier für euch eingebunden:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Vigor – Bald kostenlos auf Switch, PS4 und PS5

Wann und wo kann ich Vigor spielen? Es gibt vier Versionen von Vigor für verschiedene Plattformen:

In einem neuen Trailer wird damit geworben, dass das Spiel auf Switch kostenlos wird. Da es auf Xbox One ebenfalls Free2Play ist, wird es vermutlich auch auf PS4 und PS5 nichts kosten, oder einen obligatorischen Preis von einem Cent aus Gründen der Altersverifizierung, wie bei Apex Legends.

Über eine Version für den PC gibt es bisher noch keine Infos.

Apex Legends kostet auf der PS4 0,01 €, weil es erst ab 18 ist. Das wird Vigor vermutlich auch blühen.

Lohnt sich Vigor? Das Spiel hat eine kleine und treue Fan-Gemeinde unter den Xbox- und Switch-Spielern und wird häufig wegen seiner Mechaniken und vor allem den unterschiedlichen Waffen gelobt. Die Langzeit-Motivation besteht aus dem Ausbau der eigenen Basis und dem Finden und Nutzen neuer Baupläne.

Die Bewertungen im Microsoft Store liegen dennoch nur bei 2,5 Sternen. Kritisiert wird hier aber vor allem, dass die Spieler keine Verbindung zu den Servern aufbauen können oder diese verlieren, also technische Probleme haben.

Außerdem ist der Cash-Shop in der Kritik, da das (freiwillige) Versichern von Ausrüstung etwa umgerechnet 2 € kostet – pro Runde. Da es sich um einen Free2Play-Titel handelt, empfehlen viele Spieler, sich selbst ein Bild zu machen.

Wenn euch der Sinn nach klassischen Survival-Games steht, findet ihr in unserem großen Special die 23 besten Survival-Games 2020 für PS4, PC und Xbox One.