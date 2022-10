Neuer Loot-Shooter erinnert Fans an Destiny und Waframe – Erklärt die spannende Story im Trailer

Der kommende Looter-Shooter The First Descendant stellt in einem neuen Cinematic-Trailer die Story des Spiels vor. Bereits bei vorherigen Trailern erinnerte der Titel Fans an beliebte Shooter wie Destiny und Warframe.

Was ist das für ein Spiel? The First Descendant ist ein kommender Looter-Shooter mit Rollenspiel-Elementen, der von dem koreanischen Studio Nexon Games entwickelt wird und im Mehrspieler-Koop mit bis zu 3 Freunden gespielt werden kann.

In The First Descendant schlüpft in die Rolle der sogenannten „Nachfahren“. Diese Nachfahren („Descendants“) verfügen über besondere Fähigkeiten. Erst im September stellte der Shooter einige Helden vor, die in dem am 20. Oktober startenden Beta spielbar sein werden.

Bereits nach der Veröffentlichung des ersten Trailers von The First Descendant erinnerte der Shooter einige Spieler an beliebte Titel wie Destiny und Warframe. Ein Nutzer sogar fragte, ob Destiny und Warframe ein Baby bekommen. Auch Spiele wie Anthem und Outriders wurden genannt (via YouTube).

Die Menschheit kämpft gegen Eindringlinge einer anderen Welt

Worum geht es in dem Trailer? Der Trailer liefert ein paar neue Einblicke in die Story des Trailers. Während der Trailer nicht viel zeigt, erzählt uns eine Stimme doch einige spannende Anhaltspunkte. So sei die Menschheit in der Story von The First Descendant als Verlierer aus einem Kampf gegen Eindringlinge einer anderen Welt hervorgegangen.

Die Invasoren sollen alles zerstört haben, während die Menschen bis zum Tod kämpften. Dann fanden sie in alten Ruinen eine Macht, mit welcher der Gegenangriff gestartet und Widerstand geleistet werden konnte.

Welche Reaktionen gibt es? In den Kommentaren auf YouTube gibt es einige Spieler, die sich auf weitere Informationen und Gameplay zu dem Shooter freuen. Erneut gibt es auch wieder Verweise auf Destiny und Warframe.

FierceDeGamer: „Ich bin ein Destiny 2-Spieler und kann es kaum erwarten, dass alles stimmt und besser ist als bei Destiny, damit Bungie ein wenig in die Gänge kommen.“

VidelSports: „Epische Musik und Hintergrundgeschichte! Freue mich schon auf dieses Spiel. Ich hoffe, die Beta wird den PC-Spielern gefallen. Ich warte aber auf jeden Fall auf das Konsolenspiel.“

Benas: „Warum erinnert das Spiel so sehr an Warframe, mit den Nahaufnahmen der Gesichter und dem Anfang und Ende. Wie auch immer, ich bin wirklich aufgeregt und hoffe es läuft gut.“

Was sagt ihr zu der Story von The First Descendant? Spricht euch der Loot-Shooter an? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

