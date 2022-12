Hersteller zeigt schickes Gehäuse, Gamer sind begeistert: „Tolles Design! Kommt direkt auf meine Wunschliste“

Mehr zum Thema Gehäuse: Weitere spannende Gaming-PCs und ihre Gehäuse findet ihr übrigens in folgendem Artikel. In jedem vorgestellten Modell steckt jede Menge Arbeit, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt:

Was kostet das Gehäuse? Auf Amazon wird das „North“ bereits für 188,68 Euro gelistet, ist aber laut Amazon aktuell „nicht auf Lager.“ Das dürfte sich aber in den kommenden Wochen ändern. Ihr könnt euch das Gehäuse aber bereits auf die Wunschliste packen, solltet ihr das Gehäuse später kaufen wollen:

Das Gehäuse ist außerdem fast vollständig modular, sodass ihr an so ziemlich jedes Bauteil herankommen solltet, wenn ihr euren PC zusammenbaut. Weitere Details zum Gehäuse sind etwa:

Was ist das für ein Gehäuse? Fractals neues Gehäuse setzt auf ein besonderes Design. Denn der Hersteller setzt auf eine Mesh-Belüftung in der Vorderfront. Diese Front besteht wiederum aus echten Walnuss- oder Eichenholzpaneelen. Das ist bei Computer-Gehäusen eher eine Seltenheit.

Insert

You are going to send email to