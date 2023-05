12 Jahre lang wussten Fans von Pokémon nicht, wie eine Story im Anime endete – Jetzt sind 2 verschollene Episoden aufgetaucht

Der große Patch 10.1 von World of Warcraft ist live. Wir verraten, was im neusten Update steckt und was ihr beachten müsst.

In den fehlenden Episoden war der Meteorit im Besitz von Team Rocket, wurde dann aber von Team Plasma gestohlen. Die verloren allerdings die Kontrolle über die Macht des Steins und die freigesetzte Energie zerstörte ganze Gebäude. Damit waren die eigentlich eher lustigen als bedrohlichen Bösewichte wohl zu nahe an der realen Katastrophe.

Worum ging es in den Folgen? In der 14. Staffel von Pokémon versuchte Team Rocket, sich ein Meteoritenstück unter den Nagel zu reißen. Giovanni plante, die Energie des Meteonite, wie er im Englischen heißt, zu nutzen, um die Herrschaft über die Einall-Region zu erlangen.

Twitter-Nutzerin Annet begleitete die Suche nach den verschollenen Skripten und teilte den Erfolg am 1. Mai: Da sei Geschichte geschrieben worden. In den eingebundenen Tweets findet ihr auch die Links zur Übersetzung.

Was waren das für Folgen? Es handelte sich um die Doppelfolge “Team Rocket vs. Team Plasma (Part 1 & 2)”. Sie wäre das Finale eines Handlungsbogens in Pokémon: Schwarz & Weiss, der 14. Staffel des Anime, gewesen.

