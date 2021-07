Spieler sind erleichtert: Das Steam Deck kommt doch mit mehr als 30 FPS

Wie viel FPS schafft Valves Steam Deck? Diese Frage beschäftigt derzeit viele Gamer. Nun hat Valve erklärt, was 30 FPS für die Konsole bedeuten.

Das Steam Deck ist Valves neue Gaming-Konsole und beschäftigt viele User. Insbesondere die Frage, wie leistungsfähig die Steam-Konsole am Ende wirklich ist, interessiert die Gamer.

Das ist der Grund für die Diskussion: In einem Video-Interview mit IGN hatte Valve erklärt, dass man mit dem Steam Deck 30 FPS anpeilen wolle (via ign.com). Doch genau das sorgte für eine große Diskussion unter den Gamern.

Denn viele hatten vermutet, dass das Steam Deck nur diese 30 FPS schaffen solle und das wäre für Gamer doch viel zu wenig.

Wieso ist die Framerate wichtig? Spiele mit weniger als 30 FPS wirken weniger flüssig. Denn beim Zocken hat man immer das Gefühl, dass das Spiel bei wenig als 30 FPS nicht sauber, sondern ruckelig laufen. Insbesondere kompetitive Gamer setzen auf eine hohe Framerate für flüssige Bewegungen.

Valve erklärt, was 30 FPS für das Steam Deck wirklich bedeuten

Das ist jetzt passiert: Pierre-Loup Griffais hatte sich auf Twitter gemeldet und erklärt, dass es sich um ein Missverständnis handle:

Das “30 FPS-Ziel” bezieht sich auf die Untergrenze dessen, was wir in unseren Leistungstests als spielbar erachten; die von uns getesteten und gezeigten Spiele haben diese Messlatte bisher durchweg erreicht und überschritten. Es wird auch einen optionalen eingebauten FPS-Limiter geben, um die Leistung mit der Akkulaufzeit abzustimmen. Pierre-Loup Griffais, Valve-Mitarbeiter, via twitter.com

Den offiziellen Tweet von ihm haben wir euch hier eingebettet:

Das sagt der Tweet: Griffais erklärt in seinem Tweet, dass es sich bei den 30 FPS um ein Minimum der Framerate handelt. Denn mit dem „targeting“ sei nicht gemeint, dass die Konsole nur 30 FPS schaffe. Stattdessen wolle man erreichen, dass alle Spiele mindestens mit 30 FPS laufen können.

Und diese Aussage beruhigt etliche Gamer, die sich schon enttäuscht gefühlt hatten. Denn viele User haben bereits ein Steam Deck vorbestellt und damit sogar die Steam-Server crashen lassen.

Spieler sind erleichtert, dass das Steam Deck mehr schafft

Das sind die Reaktionen: Viele Gamer zeigen sich erleichtert oder zumindest positiv überrascht, dass Valve beim Steam Deck mindestens 30 FPS erreichen wolle. So sagt etwas ein User, “30 FPS erreichen zu wollen klingt in Ordnung. Das ist spielbar – nicht optimal, aber spielbar.” (via reddit.com)

Insbesondere die Möglichkeit, die FPS zu limitieren und damit die Akku-Laufzeit zu erhöhen, gefällt vielen Usern (via reddit.com). So sei eine gute Akkuleistung für ein mobiles Gerät viel wichtiger als eine hohe Framerate.

Ich denke, 30 fps ist im Moment ein ziemlich gutes Ziel für Steam Deck. Ich nehme auch an, dass sie eine 1080p-Auflösung verwenden. Die Akkulaufzeit ist für diese Art von Gerät viel wichtiger. Alenonimo, via reddit.com

Wieso ist die Framerate fürs Steam Deck gar nicht so wichtig? Es gibt auch einige Leute, die keinen Grund für diese FPS-Diskussion sehen. Denn darum gehe es bei dieser Konsole auch gar nicht. Vielmehr handle es sich ja ohnehin nur um eine Handheld-Konsole.

Die Steam-Konsole sei nicht dazu da, moderne Blockbuster in höchsten Details zu zocken. Stattdessen erwarte man eher, hervorragende Indie-Titel wie Hades oder Hollow Knight auf der Konsole zocken könne (via reddit.com). Außerdem sei man mit der Konsole endlich in der Lage, seinen “Pile of Shame” etwas abbauen zu können.

Was denkt ihr? Was erwartet ihr von Valve‘s Steam Deck und was werdet ihr darauf spielen wollen? Haltet ihr die Akkulaufzeit auch für wichtig oder setzt ihr lieber auf eine hohe Framerate und viele Details?

Alle wichtigen Infos zu Valve‘s Steam Deck haben wir euch auch hier ausführlich auf MeinMMO zusammengefasst.