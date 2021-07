Twitch-Streamer shroud findet neue Waffen-Skins in Valorant „Pay2Lose“ – Kauft sie trotzdem

Darum kauft er sie trotzdem: Dennoch überwiegt bei shroud die Eitelkeit und er schmeißt am Ende die 8.700 Valorant Points auf das Bundle und holt sich die Skins. Seine Begründung: „Sie sehen so verdammt cool aus, da kauf ich sie verdammt nochmal halt.“

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Diese Skins sind cool, aber ihr habt damit keinen Vorteil. Alles, was ihr bekommt, ist ein Skin, der echt cool aussieht, aber ihr habt einen Nachteil, wenn sie so laut und nervig sind und dir geradewegs ins Gesicht springen mit den Effekten und dem ganzen Scheiß.

Da es in Valorant darauf ankommt, taktisch vorzugehen und möglichst leise und unauffällig zu sein , widersprechen solche knalligen Skins in der Tat der Spielphilosophie.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was sind das für Waffen-Skins? Erneut gibt es ein Premium-Skin-Bundle für die Waffen in Riots Team-Shooter Valorant. Das Ruination-Bundle bringt zwar keine abgedrehten Drachen als Waffen , doch dafür haben die Waffen schicke Animationen und Soundeffekte. Das Bundle enthält unter anderem Skins für die folgenden Waffen im Spiel:

In Valorant gibt es neue Premium-Skins für eure Waffen. Die so genannten „Ruination-Skins“ sind zwar schick und sehen cool aus, doch laut Twitch-Streamer shroud sind sie eigentlich „Pay2Lose“.

Insert

You are going to send email to