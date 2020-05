Twitch-Streamer warnt: Wer in Valorant solo Ranked spielt, sabotiert sich selbst

In Valorant ist der neue Ranked-Mode mit den Ranglisten-Kämpfen online. Doch das System hat laut Top-Twitch-Streamer Myth eine große Schwäche. Denn wer alleine antritt, hat womöglich derbe Nachteile.

Was ist Myths Problem mit dem Ranked-System? In der Beta von Valorant kam Anfang Mai das lang ersehnte Ranked-System online. Darin könnt ihr in Ranglisten spielen und geratet so eher an Gegner und Mitspieler eures spielerischen Niveaus.

Doch Ali „Myth“ Kabbani, ein populärer und einer der erfolgreichsten Valorant-Streamer (über 6 Millionen Follower) auf Twitch, hält noch nicht viel von dem neuen Ranked-System. Denn laut seiner Aussage sei es eine sehr schlechte Idee, da allein, also als Solo-Spieler anzutreten. Der Grund: Das Matchmaking unterscheidet nicht zwischen der Gruppengröße.

So kann es gut sein, dass ihr als Solist mit 4 anderen euch unbekannten Solo-Spielern gegen ein gut eingespieltes 5er-Team antretet, die sich alle gemeinsam zum Ranglisten-Match angemeldet haben.

Die 5er-Gruppe sei da klar im Vorteil, denn die kennen sich und spielen koordiniert, während in der Random-Gruppe auf der anderen Seite womöglich nicht Mal die gleiche Sprache gesprochen wird.

Warum kein Ranked-System wie in LoL?

So könnte das Problem behoben werden: Laut Myth ergibt es also quasi keinen Sinn, alleine anzutreten. So würde man sich lediglich seinen Rang versauen und regelmäßig von gut koordinierten 5er-Squads ausradiert werden. Dabei würde er wirklich gerne Solo spielen, aber er hat einfach keinen Bock auf Niederlagen. Daher sei das System in seinen Worten auch „Müll“ und einfach „dumm“.

Viel sinniger wäre es dafür für ihn, wenn man ein Ranked-System verwenden würde, das unterschiedliche Ranglisten führt. Nämlich eine für Solo und Duo-Spieler und eine für 5er-Gruppen. Die würden dann jeweils eigene Ränge haben, da es ja auch zwei völlig verschiedene Dinge sind.

Auch andere Streamer, wie der CS:GO-Veteran Spencer „Hiko“ Martin, sehen das ähnlich. Kurioserweise hat Riot Games bei seinem anderen Spiel, League of Legends, genau solch ein Ranking-System mit Solo/Duo-Listen. Es ist also gut möglich, dass Riot sich dieses System noch als Vorlage nimmt. Immerhin befindet sich Valorant noch in der Beta. Ein besonders guter Spieler hat übrigens trotz aller Schwächen des Ranked-Systems schon nach 30 Stunden den maximalen Rang erreicht.