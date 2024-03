Ein UPS-Mitarbeiter stahl 866 Apple-Geräte, um sie zu verkaufen – aber er beging einen Fehler

Aus diesem Grund kam er ins Visier der ermittelnden Beamten, die eine Durchsuchung anordneten. Bei einer Hausdurchsuchung fanden die Beamten in seinen Räumlichkeiten und seinem Auto mehrere tausend Euro an Bargeld, teuren Schmuck und Produkte von Apple.

Welcher Fehler führte zur Festnahme? Der Mitarbeiter von UPS nutzte das Geld, um sein 41.000 Euro teures Auto abzubezahlen. Die größte Summe von fast 430.000 Euro floss in den Kauf eines Hauses. Im Zeitraum seiner Raubserie überwies er sich außerdem rund 158.000 Euro auf seine eigenen Bankkonten. Diese große Summe an Überweisungen über mehrere Monate wurde ihm schließlich zum Verhängnis.

Auf der Plattform, die mit eBay Kleinanzeigen vergleichbar ist, ging er clever vor. Um sich nicht erwischen zu lassen, wickelte er Zahlungen entweder in bar oder per anonymisierter Überweisung ab. Ein Räuber von 100 PS5-Konsolen war nicht so schlau und ließ sich vor dem Verkauf der Beute schnappen.

Was wurde gestohlen? Bei dem Diebesgut handelte es sich um Paket-Lieferungen, die zwischen Juli 2023 und Januar 2024 in Kanada verschwunden sind. Ein UPS-Mitarbeiter stahl die Pakete unbemerkt aus einem Lager seines Arbeitgebers.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to