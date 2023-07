Ubisoft „bestraft“ Spieler in Rainbow Six Siege, weil sie mit Maus & Tastatur spielen

Ubisoft möchte ein faires Miteinander in Rainbow Six Siege fördern und integriert dafür ein System, das Spieler mit Maus und Tastatur an Konsolen erkennt – und dafür bestraft.

Der Kampf gegen die Hardware-Cheater hat gerade erst begonnen. Rainbow Six Siege war einer der ersten großen Multiplayer-Shooter, der Hardware-Cheater erkennen kann.

Auch bei respektlosen Äußerungen greift Ubisoft durch und stellt die Zusammenarbeit mit Streamern ein.

Vor 3 Monaten integrierte Ubisoft das Erkennungssystem „MouseTrap“, das die Verwendung von Maus und Tastatur auf Konsolen wahrnehmen kann.

Was ist das Problem an Tastatur & Maus? Tastatur und Maus werden über einen Adapter an eine Konsole angeschlossen. Die Konsolen erkennen nicht, dass es sich dabei nicht um einen Controller handelt, sodass die Spieler den Aim-Assist nutzen können.

Maus, Tastatur plus Aim-Assist ist dabei eine Kombination, die als unfair bezeichnet werden kann. Manche nennen das sogar cheaten.

Hier seht ihr einen Trailer zum aktuellen Rengoku-Event in Rainbow Six Siege:

Entwickler wollen faires Spielen in Rainbow Six Siege verbessern

Wie gehen die Entwickler vor? Ubisoft wolle ein faires Spielen in Rainbow Six Siege fördern. Somit „bestrafen“ sie Spieler, die Maus und Tastatur an ihre Konsolen anschließen, sogenannte „Spoofers“, mit nervigen Lags.

Auf der Ubisoft-Website schreiben sie:

MouseTrap ist ein neues Erkennungssystem, das die Verwendung von Maus und Tastatur auf Konsolen bestraft, indem es den Spielern, die erkannt werden, zusätzliche [Lags] hinzufügt und sie dazu ermutigt, wieder ihren Controller zu verwenden. Unser Ziel ist es, ein wahres Gleichgewicht zwischen Wettbewerb und Fähigkeiten wiederherzustellen, um faires Spielen in Rainbow Six Siege zu verbessern. via Ubisoft.com

Ubisoft wolle die „Spoofers“ nicht direkt bannen, sondern ihnen eine Chance geben, „ihr Verhalten zu ändern und fair zu spielen.“ Mit Erfolg.

Was waren die Folgen? Laut Ubisoft hatte es eine Reduzierung der Gesamtzahl von Maus- und Tastaturnutzern von 78 % zur Folge. Im Ranglistenmodus liege sie bei 73 % (via Ubisoft.com). Das habe ihre Erwartungen übertroffen.

Ein Cheater kann in einem einzigen Match das Spielerlebnis für Hunderte von Spielern ruinieren. Vor allem Free2Play-Titel haben häufig Probleme mit Cheatern und Hackern, aber für einen Spieler gab es eine Rettung in letzter Sekunde:

CoD Warzone 2 bannt Cheater genau im richtigen Moment – „Das hätte ich im Leben nicht für möglich gehalten!“