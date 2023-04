Ubisoft wirft einen Twitch-Streamer zu Rainbow Six Siege raus – Er „wollte edgy sein“, war aber rassistisch

Heute startet das Rengoku-Event in Rainbow Six Siege – Seht hier den Gameplay-Trailer mit der neuen Map

Entschuldigung an alle, die ich verletzt habe, werde in Zukunft mit meinen Worten sorgfältiger sein und ein besserer Mensch werden. Wir gehen voran und denkt daran: Egal, wer ihr seid oder als wer ihr euch identifiziert, wer du sein willst, du bist der Wahnsinn und wirst geliebt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So spielte er „Kiss – Marry – Avoid“ und sagte bei „Avoid“ – Castle, weil der schwarz sei – dann korrigierte er sich, und machte einen seltsamen Spruch, was er eigentlich meine.

Was hat der Streamer gemacht? Der Streamer hat einige rassistische Sprüche über den schwarzen Operator Castle in TikTok-Videos gemacht. Die Videos sind mittlerweile gelöscht, aber man kann sie über Twitter anschauen.

Heute startet das Rengoku-Event in Rainbow Six Siege – Seht hier den Gameplay-Trailer mit der neuen Map

Star-Streamer wie shroud oder AnneMuniton haben solche Talismane im Spiel, aber es gibt auch ein Programm, an dem jeder Streamer teilnehmen kann, der 20 Stunden Rainbow Six Siege im Monat zeigt und mehr als 150 gleichzeitige Zuschauer unterhält.

Ubisoft hat mitgeteilt, dass man den Talisman des Twitch-Streamers Thaqil aus Rainbow Six Siege entfernt, nachdem der Content-Creator mit einigen rassistischen Sprüchen und Witzen zu Castle aufgefallen ist, einem schwarzen Operator in Rainbow Six Siege.

Insert

You are going to send email to