Der Fortnite-Profi „Dubs“ ist nach seiner Bestrafung durch den Clan FaZe nun auch von Twitch gebannt wurden, nachdem er eine rassistische Beleidigung genutzt hatte. Profi-Kollege Turner „Tfue“ Tenney sagt: Der ist ungefähr 10 Jahre alt. Als Kinder macht man dumme Sachen, aber …

Warum wurde der Spieler gebannt? Der Bann auf Twitch kam jetzt einige Tage, nachdem Daniel „Dubs“ Walsh eine rassistische Beleidigung im Stream äußerte. Allerdings passierte das nicht auf seinem eigenen Kanal, sondern bei einem anderen Twitch-Streamer.

Im Voice hörte man die rassistische Äußerung von Dubs. Kurz danach meldete sich sein Team, der FaZe Clan, mit einem Statement und erklärt, dass man das nicht toleriere. Bis auf Weiteres wäre der Fortnite Profi vom Clan suspendiert und repräsentiere diesen nicht weiter. Außerdem solle der Spieler ein Sensibilisierungs-Training absolvieren.

Mit der Aktion auf TWitch fiel der Profi Dubs schon am 29. Februar 2020 in der Fortnite-Community und bei seinem Clan auf. Doch erst jetzt, am 4. März, wurde sein Twitch-Kanal gebannt. Die Info stammt von @StreamerBans auf Twitter.

Gut möglich also, dass der Bann die Folge dieser Äußerung ist und Twitch den Bann umsetzt, obwohl die Äußerung nicht auf Dubs Kanal geschah.

Streamer-Kollege MontanaBlack wurde im Oktober 2019 auf Twitch gebannt. Auch hier war ein Ausraster Schuld, der nicht auf seinem eigenen Kanal zu hören war, sondern in einem anderen Stream per Voice.

Tfue: „Der ist so … 10 Jahre alt?“

Das sagt der Kollege: Nachdem die Strafe des FaZe-Clans gegenüber Dubs klar wurde, meldete sich Profi-Kollege Tfue zu Wort. Er sagt, dass man Dubs nun nicht als Rassisten abstempeln solle. (via Dexerto)

Das ist Turner „Tfue“ Tenney mit seiner 3500-Dollar-Tastatur

„Nur weil jemand das N-Wort sagt, heißt das nicht, dass derjenige ein Rassist ist. Also ich glaube nicht, dass Dubs ein Rassist ist. Aber es ist schon verdammt komisch, dass er sowas in seiner ‚off time‘ sagt“, erklärt der Pro. Die Situation erscheint für Tfue seltsam, weil es sich anhörte, als sage Dubs das Wort absichtlich in seiner streamfreien Zeit und nicht aus Versehen im eigenen Stream, während er grade unter Druck steht.

„Der ist auch ungefähr 10 [Jahre alt]. Nicht, dass es das besser macht. Aber als wir Kinder waren, machten wir alle dummen Scheiß, weißt du?“

Ein Nutzer schreibt dazu, dass das wohl aus Versehen passierte. „Das war aus Versehen? Ich glaube nicht, dass er das ‚hard R‘ aus Versehen sagt.“ Hard R steht im Englischen für die rassistische Beleidigung „Nigger“.

Selbst Tfue rutschte dieses Wort mal während eines Livestreams raus, weshalb er für eine Woche von Twitch gebannt wurde.