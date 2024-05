Ausgerechnet der LoL-Tyrann will mit KI-Bot Spieler coachen, verzweifelt aber daran

Der League of Legends-Streamer Tyler1 kündigte sein neues Unternehmen Backseat AI an, das Spielern helfen soll, in League of Legends besser zu werden. In einem Stream testete er den Bot und geriet schnell in Streit mit ihm.

Am 29.05 verkündete der Twitch-Streamer Tyler1 über einen Post auf X sein neues Unternehmen Backseat AI. Mit Hilfe dieses Bots sollen Spieler die Möglichkeit haben, ihre Fähigkeiten in LoL zu verbessern, indem sie während des Spiels Ratschläge von der KI mit Tyler1s Stimme erhalten.

In seinem Stream testete er nun seinen eigenen Bot und verzweifelte regelrecht daran.

Was ist das für ein Bot? Tyler1 hat einen AI-Coach-Bot erschaffen, der Spielern dabei helfen soll, in League of Legends besser zu werden. Laut Ankündigung von Tyler1 war geplant, dass die KI dem Spieler bereits zu Beginn der Runde hilft, wenn er sich für einen Champion entscheidet.

Des Weiteren soll die KI automatisch Runen auswählen und dem Spieler während des Spiels Tipps geben, welche Items man bauen soll, neben vielen weiteren Features.

Zwischen seinem Bot und Tyler1 bricht Streit aus

Warum verzweifelt er an seinem Bot? In einem Livestream testet der Streamer seine KI und verzweifelt recht schnell daran, sogar so weit, dass er einen Streit beginnt.

Wie zuvor erwähnt, gibt die KI Tipps zu den Items für die Runde, so auch bei Tyler1. Diese scheinen jedoch in den Augen des Streamers keinen Sinn gemacht zu haben, sodass er seine KI anschreit: Sie baut AD (=Angriffsschaden) und nicht AP (=Fähigkeitsstärke), verstehst du das?

Reaktionen aus der Community: Während Tyler1 regelrecht mit sich selbst als Coach verzweifelt, kann sich seine Community im Livestream auf Twitch vor Lachen kaum noch halten.

Auch auf einem Reddit-Post äußern sich viele Nutzer zu dem Clip. Zum einen sind sie belustigt, zum anderen finden sie, dass dies gut zeigt, wie toxisch einige LoL-Spieler sein sollen. Einige Nutzer schreiben unter dem Thread auf Reddit:

flashtone schreibt auf Reddit: Wenn jeder LoL-Spieler mit einer KI-Version von sich selbst spielen müsste, würde er vielleicht erkennen, wie toxisch er ist.

painXpress merkt auf Reddit an: Dieser AI wirkt wie ein Scam. Viele nutzlose Kommentare.

SeedFoundation kommentiert auf Reddit: Ich habe Quin69 dabei zugeschaut, wie er es benutzt hat und es war urkomisch. Fast 50% der Zeit sagte es ihm, den Jungler einfach carryn zu lassen und er sollte sich fokussieren und weniger sterben.

