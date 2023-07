Twitch: Streamer wird 10 Monate lang in seinem liebsten Shooter belästigt, nimmt furchtbare Rache

Sich mit einem Luftfahrzeug durch einen Multiplayer zu bewegen, kann immer riskant sein. Der Streamer AsheBF wird dabei regelmäßig von Stream-Snipern in Battlefield 2042 belästigt und rächt sich in beeindruckenden Kämpfen gegen sie in seinem Helikopter.

Was ist das für ein Streamer? AsheBF streamt regelmäßig Battlefield 2042 auf Twitch. In seiner Twitch-Info schreibt er: „Jo, ich mag Helikopter.“ Auch auf seinen anderen Social-Media-Plattformen postet er Content zu dem Shooter.

In einem Tweet vom 29. Juni wurde ein Clip von AsheBF von Jake Lucky aufgegriffen, in dem er beschreibt, dass AsheBF „seit 10 Monaten mit den verrücktesten Stream-Snipern zu kämpfen“ habe (via Twitter). Der Tweet verzeichnet über 16 Millionen Aufrufe.

„Profi-Pilot verärgert die ganze Lobby“

Womit hat der Streamer zu kämpfen? In dem Clip ist zu sehen, wie AsheBF zahlreichen Raketen und Schüssen ausweichen muss, mehrere feindliche Luftfahrzeuge und Spieler scheinen es gleichzeitig auf ihn abgesehen zu haben.

In anderen Clips, die AsheBF auf Twitter teilt, ist erkennbar, wie er unmittelbar nach dem Einsteigen in ein Luftfahrzeug getötet wird – als hätten die feindlichen Spieler nur auf den Moment gewartet.

Wie geht AsheBF damit um? Er nimmt es mit den Stream-Snipern auf und rächt sich.

In beeindruckenden Kämpfen fliegt er minutenlang über die Map, weicht anderen Helikoptern und Jets aus sowie Raketen, die von Bodenfahrzeugen auf seine Maschine geschossen werden. Dabei bringt er mehrere feindliche Fahrzeuge zum Absturz. Es wirkt, als habe er sich zur Aufgabe gemacht, den Luftraum in den Lobbys zu dominieren.

In einem Clip sagt er wenige Sekunden bevor er beim Spawn getötet wird, anscheinend zu seinen Twitch-Zuschauern: „Ich fühle mich ein bisschen so, als würde meine Seele aus mir herausgerissen werden, versteht ihr, was ich meine?“ (via Twitter).

Dass er es schafft, sich so lange gegen die Stream-Sniper zu behaupten, sorgt für viel Aufmerksamkeit.

Kann er sich nicht einfach wehren? Manche Spieler raten ihm, die Stream-Sniper zu blockieren. Dies würde allerdings nur dafür sorgen, dass sie ihm im Spiel keine Nachrichten schreiben können. Seiner Lobby könnten sie allerdings weiterhin beitreten.

So nahm die Belästigung ihren Höhepunkt: In einem Interview mit Jake Lucky berichtet AsheBF, dass sich einer der Stream-Sniper nach seinem ehemaligen Co-Piloten benannt hat. Dieser habe sich das Leben genommen (via YouTube).

In dem Video sieht man, wie AsheBF einen feindlichen Spieler tötet. Ihm fällt der Name auf, worauf er sagt: „Nein, nein, nein. Damit sind sie zu weit gegangen.“



Weitere Hilfsangebote findet ihr auf der Solltet ihr mit suizidalen Gedanken kämpfen, könnt ihr euch unter der 116 123 rund um die Uhr an die Telefonseelsorge wenden. Das Angebot ist kostenlos.Weitere Hilfsangebote findet ihr auf der Homepage der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention

Wie reagiert die Community? Seine Kämpfe mit den Luftfahrzeugen, die man in verschiedenen Clips sowie auf seinem YouTube-Kanal sieht, beeindrucken die Zuschauer. Einige von ihnen loben es, dass er sich gegen viele Spieler gleichzeitig verteidigen muss und standhaft bleibt.

In einem Kommentar unter dem Video mit dem Titel „Pro Pilot Makes The Entire Lobby MAD!“ schreibt FreakaZoide_77: „Bester Pilot, den ich seit langem gesehen habe.“ (via YouTube).

Auch andere loben sein Gameplay, wünschen ihm noch viel mehr Zuschauer und Aufrufe. Das Video von AsheBF wurde über 13.000 Mal aufgerufen.

