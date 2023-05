Battlefield 2042: Entwickler bekommen Hass statt konstruktive Kritik, weil Spieler finden: „Es ist zu spät für alles“

Auch eineinhalb Jahre nach dem Release von Battlefield 2042 hört die Kritik seitens der Community gegen die Entwickler nicht auf. Jetzt wendet sich das Studio mit deutlichen Worten an die Spieler – und erntet dafür erneut Hass.

Was wird kritisiert? Shooter-Fans setzten 2021 große Hoffnungen auf den neuen Battlefield-Titel. Jedoch hatte es keinen idealen Start und es regnete Kritik für den Shooter. Es gab zahlreiche Bugs, die Waffen waren unausgeglichen, die Helikopter absolut nervig und auch andere Fahrzeuge viel zu stark. All das wird auch heute noch bemängelt. Hinzu kommt, dass die Server leer wirken und es viele Hacker geben soll (via Steam).

Neue Inhalte und Rabatte gaben zwischendurch jeweils einen kleinen Aufschwung, aber die positiven Gesamtbewertungen auf Steam bleiben insgesamt bei nur 38 %.

Wie reagieren die Entwickler? In einem Tweet vom 12. Mai wendet sich das Social-Media-Team des Entwicklerstudios an die Community. Sie schreiben dort, dass sie in letzter Zeit zunehmen Hass abbekommen haben. Die Entwicklerstudios von Battlefield 2042 seien offen für konstruktives Feedback und Kritik.

Um einen gesunden und offenen Dialog mit der Community aufrechterhalten zu können, müsse das Team vor toxischen Nachrichten geschützt werden. Dies habe keinen Platz im Spiel und innerhalb der Battlefield-Community. Am Ende verweisen sie auf die Community-Richtlinien. Sie wollen notwendige Maßnahmen ergreifen, um die Einhaltung dessen zu erreichen.

Der Kampf gegen Toxizität geht nach hinten los

Die Community reagiert darauf alles andere als verständnisvoll: „Es ist alles zu spät. Das Spiel war für mich eine enttäuschende Erfahrung, länger als ich es aushalten konnte. Die wichtigste Lektion, die ich aus Battlefield 2042 gelernt habe, ist, dass man keine Vorbestellungen tätigen sollte.“, schreibt ein User unter den Tweet.

Andere Nutzer fordern, keine unfertigen Spiele mehr herauszubringen. Updates, die Monate oder Jahre später kommen, würden auch nichts mehr dran ändern. Manche Nutzer schreiben, dass die “berechtigte Kritik” kein Hass sei. Es sei seit Launch “keine Entschuldigung an die Spieler erfolgt.”

Aber es gibt auch positive Rückmeldungen an das Entwicklerstudio: Ein paar Nutzer merken an, dass sie mittlerweile viel Spaß mit Battlefield 2042 haben. Manche äußern Mitleid. „Es tut mir leid für euch, dass ihr mit gemeinen Menschen umgehen müsst. Vielen Dank für eure harte Arbeit und eure Kommunikation mit uns.“, schreibt ein Nutzer.

Mit einem Blick auf die neuesten Steam-Rezensionen stellt man fest, dass die positiven Meinungen mittlerweile bei immerhin 63 % liegen. Die Pläne der Entwickler könnten für einen weiteren Anstieg sorgen, denn sie möchten in einem altbewährten Bereich durchstarten.