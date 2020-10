Twitch führt eine neue Funktion im Chat ein. Jetzt können sich gebannte User in einem eigenen Channel rechtfertigen und auf eine 2. Chance hoffen. Doch Streamer und Moderatoren fragen sich: „Echt jetzt?“

Was ist das neue Feature? In einem Tweet am 30. September 2020 gab der Streamingdienst Twitch bekannt, dass man ab sofort ein neues Widget in der Moderatoren-Ansicht des Chats eingebaut habe. Darin könne man „Entbannungs-Anfragen“ sehen und bewerten.

Das Feature soll also dazu dienen, dass im Chat gebannte User sich für ihr Verhalten rechtfertigen können und womöglich auf einen ungerechtfertigten Bann hinweisen können. Denn bisher war ein gebannter User im Chat unsichtbar und hatte keine Möglichkeit, sich bemerkbar zu machen. Doof, wenn man aus Versehen oder wegen eines Missverständnisses gebannt wurde. Daher will Twitch mit diesem Feature den armen, zu Unrecht gebannten Usern eine 2. Chance einräumen.

Doch das Feature ist in den Augen vieler Content-Creator leider nur gut gemeint, aber nicht gut gemacht.

Streamer finden Bann-Kanal dumm – „Ich banne Leute aus gutem Grund!“

Darum kommt die Sache nicht gut an: Was von Twitch als positives Feature erdacht wurde, kam bei den Streamern und Moderatoren gar nicht gut an. Denn auf diesem Wege können gebannte User nämlich nicht nur um eine Entbannung betteln, sondern einfach weiter Beleidigungen und Gemeinheiten austeilen. Nur halt in einem eigens dafür reservierten Kanal.

„Ich kann es schon kaum erwarten, in meinen „Entbannungs-Anfragen“ erneut belästigt zu werden“, twittert Streamer Retro Ali.

Twitch hat sich bald darauf gemeldet und erklärt, dass jeder User nur je eine einzige Entbannungs-Anfrage in diesem Channel posten könne und der Kanal Spam nicht erlaube.

Dennoch finden viele Streamer das Feature einfach dumm und überflüssig. Denn wenn man jemanden banne, dann doch aus einem guten Grund? Warum müsse man Trollen noch eine eigene Plattform bieten, wo sie sich beschweren können? Das würde nur Aufwand und Ärger bedeuten und kaum jemand habe sich solch ein Feature gewünscht.

Finden alle Streamer dieses Feature blöd? Nein, tatsächlich gibt es auch einige Streamer, die die Idee wirklich gut finden. So schreibt die Twitter-Nutzerin PlayWithPenny, dass sie als Streamerin dieses Feature begrüßt. Es sei vor allem für die Mods besser, die sonst in Direktnachrichten belästigt werden oder Tabellen nach Sperrungen sortieren müssten.

Auf Twitch können jedoch nicht nur Zuschauer gebannt werden, sondern auch ganze Streamer. Das musste auch der kontroverse Streamer Dr. Disrespect erfahren, der sehr mit der Sperre zu kämpfen hat.