Warum ihr euren teuren Gaming-Fernseher nicht vom Netz nehmen solltet, um Strom zu sparen

Viele User haben ihren PC an einer Steckdosenleiste angeschlossen. Doch das kann der Hardware schaden, wenn man die Steckdose am Ende des Tages abschaltet? Dieser Artikel liefert euch die Antwort:

Obwohl moderne Fernsehgeräte des Betriebes zwar durchaus einen merklichen Stromverbrauch haben können, verbraucht im Standby-Modus kaum noch ein aktueller TV viel Strom. In der Regel liegt der Bedarf an Energie hierbei lediglich zwischen 0,1 und 0,7 Watt. Das ist wirklich nicht hoch.

Warum das so ist und um welche Fernsehgeräte es sich handelt, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Die Strompreise stiegen infolge der Energiekrise zuletzt stark an. Viele stellen sich deshalb aktuell die Frage, wie man am effektivsten Strom sparen kann. Am Naheliegendsten erscheint natürlich zunächst einmal, einfach alle Elektrogeräte, die gerade nicht in Betrieb sind, vom Netz zu nehmen.

