Xbox Series S/X: Wie teuer ist Zocken bei den aktuellen Strompreisen?

Da die Strompreise zuletzt enorm gestiegen sind, stellt sich wohl der ein oder andere Gamer die Frage, ob er weniger Zeit mit seinem liebsten Hobby verbringen sollte, um den Geldbeutel zu schonen. Deshalb beantwortet euch dieser Artikel, wie hoch der Stromverbrauch der beiden Konsolen der „Xbox Series“-Reihe ist und was euch diese durchschnittlich kosten.

Aufgrund der Energiekrise steigen die Strompreise aktuell noch immer stark an. Bedeutet das also, dass leidenschaftliche Gamer ihre Bildschirmzeit reduzieren müssen? Um diese Frage zu beantworten, berechnen wir in diesem Artikel den Stromverbrauch der Xbox Series X und S.

In einer aktuellen Umfrage von MeinMMO gaben ungefähr 50 % unserer Leser an, dass sie in etwa 20 Stunden in der Woche zocken. Deshalb nehmen wir diese Stundenzahl als Richtwert für die folgende Berechnung.

So hoch ist der Stromverbrauch der Xbox Series X und S

Wie viel Strom schluckt eure Konsole? Offensichtlich ermöglicht die Hardware der Xbox Series X und S deutlich bessere Leistungen als ältere Microsoft-Konsolen. Leider haben sie aufgrund der erhöhten Power aber auch einen durchaus beachtlichen Stromverbrauch.

Immerhin gelang es dem Hersteller, ihre neuen Konsolen zumindest deutlich energieeffizienter zu gestalten, als es beispielsweise noch bei der Xbox One der Fall war.

Wie hoch der Stromverbrauch eurer Xbox Series X oder Series S ist, hängt allerdings stark davon ab, was ihr mit der Konsole macht.

Status Ø Series X Ø Series S Aus 0,3-2 Watt 0,3-1,5 Watt Ruhe 6-10 Watt 6-10 Watt Menü 40-50 Watt 29 Watt Stream 50-70 Watt 40 Watt Game max 200 Watt max 88 Watt Direkter Vergleich des Stromverbrauchs zwischen der XSX und der XSS bei den verschiedenen Aktivitäten.

Interessant ist, dass die Konsolen auch dann ein wenig Strom verbrauchen, wenn sie ausgeschaltet, aber am Strom angeschlossen sind. Bei der Series X liegen die Werte hier zwischen 0,3 und bis zu 2 Watt. Beim kleineren Modell ist der Verbrauch im ausgeschalteten Zustand minimal niedriger und liegt zwischen 0,3 – 1,5 Watt.

Im Standby-Modus verbrauchen die neuen Xboxen durchschnittlich um die 6 Watt. Habt ihr die Schnellstart-Funktion der Konsole aktiviert, steigt der Verbrauch aber direkt schon mal auf 10 Watt. Damit ist der Stromverbrauch im Ruhezustand höher als bei der PS5.

Wenn ihr im Menü der Series X seid, verbraucht ihr etwa 40 bis 50 Watt und beim Streaming liegt der Verbrauch zwischen 50 und 70 Watt. Auch hier sind die Werte bei der Series S aufgrund der schwächeren Hardware niedriger: ca. 29 Watt verbraucht ihr im Dashboard; durchschnittlich 40 Watt beim Streamen.

Den höchsten Stromverbrauch hat die Konsole aber bei dem, wofür sie wohl hauptsächlich genutzt wird: dem Zocken. Abhängig davon, welches Game ihr spielt, variiert jedoch der Verbrauch.

Bei grafisch anspruchsvolleren und neueren Spielen liegen die Höchstwerte bei der XSX etwa bei bis zu 200 Watt, womit der Verbrauch etwas geringer als bei der PS5 ist. Deutlich niedriger ist der maximale Bedarf an Strom während dem Spielen auf der Series S: hier werden maximal Werte um die 88 Watt erreicht.

Grundsätzlich gilt: je höher die Auflösung eines Spiels ist, desto höher ist auch der Energieverbrauch. Wer also Strom sparen möchte, sollte seine Games lieber im Performance- als im 4k-Modus spielen.



Außerdem solltet ihr die Konsole definitiv immer ausschalten oder mindestens in den Ruhemodus versetzen, wenn ihr sie nicht gerade aktiv nutzt.

Stromkosten-Rechnung: Xbox Series X und Series S

Wie teuer ist Strom derzeit? Grundsätzlich hängt dies von mehreren Faktoren ab, wie beispielsweise eurem Wohnort und Anbieter. Laut dem Vergleichsportal Verifox liegt der aktuelle Strompreis im Schnitt aber in etwa bei knapp 54 Cent pro Kilowattstunde. Das ist so hoch, wie noch nie zuvor in Deutschland (via verifox.de).

Jahr Strompreis pro kWh 2022 39,92 ct/kWh 2021 30,73 ct/kWh 2020 29,36 ct/kWh 2019 29,51 ct/kWh 2018 27,82 ct/kWh Die Strompreise der letzten fünf Jahre im Jahresmittel (Quelle: Verivox).

Wenn wir also von einem „Worst-Case-Szenario“ ausgehen und die maximal gemessenen Verbräuche bei einem „Next Gen“-Titel von 200 Watt respektive 88 Watt nehmen und mit der durchschnittlichen Spielzeit unserer Leser von 20 Stunden in der Woche verrechnen, ergibt das einen Stromverbrauch von:

Konsole Zeit kWh € Series X Tag 0,57 0,31 Woche 3,99 2,15 Monat 15,96 8,62 Jahr 207,48 112,04 Series S Tag 0,25 0,14 Woche 1,76 0,95 Monat 7,02 3,79 Jahr 91,29 49,30 Die Stromkosten der Xbox Series X und Series X.

Zur Berechnung diente Stromverbrauchinfo.de.

Im Vergleich zur PS5 sind beide Konsolen der „Xbox Series"-Reihe derzeit gut verfügbar.

Fazit

Die gute Nachricht zuerst: Zocken mit eurer Xbox-Konsole wird euch auch zukünftig nicht in den finanziellen Ruin treiben. Allerdings ist doch auch recht eindeutig zu erkennen, wie sehr die in der Konsole verbaute Hardware den Stromverbrauch beeinflusst.

Falls ihr euch also an doppelter Stelle Geld sparen wollt, solltet ihr euch eine XBox Series S zulegen. Aber auch die XBox Series X hat marginal geringere Stromkosten als etwa die PS5, bei der ihr mit den Werten aus unserer Rechnung mit ca. 117 € im Jahre rechnen könnt.