Tony Hawk’s Pro Skater läuft online – Hoffentlich war ich all die Jahre lang kein Noob

Die Remaster-Version von Tony Hawk’s Pro Skater 1 und 2 kommt immer näher. MeinMMO-Autor Max Handwerk freut sich schon riesig auf das Spiel – fürchtet sich aber auch ein bisschen vor einem bösen Erwachen.

Rein in die Halfpipe, Absprung, Rechts, Runter, Kreis, McTwist! R2, Revert, Runter, Hoch, Manual gestartet und ab zur nächsten Rampe. Kombo, Kombo, Kombo!

In Tony-Hawk-Spielen viele Punkte zu sammeln, fühlte sich früher genauso kompliziert an, wie in Tekken die ultimative Kombination zu landen. Ein Knopf hier, ein Richtungswechsel da, noch schnell übers Geländer grinden und am Ende präzise landen, um die süßen, süßen Punkte einzusacken. Wer sich selbst gerne mal aufs virtuelle Brett gestellt hat, wird wissen, wovon ich rede.

Die neue Pro-Skater-Version kommt ziemlich schick daher

So wie andere Leute in Shootern quasi aus Reflex aufs Genaueste zielen können, haben sich bei mir fette Skateboard-Tricks und Kombos über Jahre tief ins Hirn gebrannt. Kein Wunder: Ich glaube, ich habe als Kind in keine andere Spiele-Reihe so viel Stunden gesteckt, wie in diese irren Skateboard-Abenteuer.

Liebe auf den ersten Kickflip

Eine volle Ladung guter Erinnerungen: Ich erinnere mich noch genau, wie mein Bruder und ich zum ersten Mal ein Tony-Hawk-Spiel in unsere PS2 einlegten. „Tony Hawk’s Underground“ nannte sich dieses coole, neue Spiel, das wir gerade aus einer heutzutage längst geschlossenen Videothek ausleihen durften.

Mit unserem im kindlichen Wahn erstellten Skater, der einen Totenschädel anstatt eines normalen Kopfes sein Eigen nannte, rollten wir zu treibender Punk-Musik drauf los, der größte Skater der Welt zu werden. Es war Liebe auf den ersten Kickflip.

Hoffentlich kehrt das klassische Tony-Hawk-Gefühl zurück

In den kommenden Jahren führten eiserne Flohmarkt-Suchen zu einer stetig wachsenden Tony-Hawk-Sammlung. Wir spielten sie alle. Ob die alten Teile der Pro-Skater-Reihe oder damals neue Ableger wie Underground 2 oder American Wasteland – kein Tony-Hawk-Spiel ging an unserer Konsole vorbei.

Nur leider verlor die Reihe aufgrund mehr schlecht als recht funktionierender Projekte wie dem Skateboard-Controller (Tony Hawk’s RIDE) oder liebloser Fortsetzungen (das technisch schwache Tony Hawk’s Pro Skater 5) zunehmend an Magie. Und verschwand so eine Zeit lang aus meinem Fokus.

Remake mit Online-Modus? Cool – hoffe ich jedenfalls

Der Trailer entfachte das Feuer neu

THPS ist wieder im Spiel: Als das Remake von Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 angekündigt wurde, war ich sofort Feuer und Flamme. Da waren sie wieder, die alten Level, die altbekannten Skateboard-Geräusche, der irre Soundtrack. Das Spiel soll exakt auf den alten Games aufbauen und diese erweitern. Durch bessere Optik, mehr Tricks, zusätzliche Skater – und einen neuen Online-Multiplayer-Modus.

Online konnte man Tony Hawk erstmals mit Pro Skater 3 spielen, Pro Skater 1 und 2 hatten das zum Release noch nicht. Für mich ist Online-Skaten aber sowieso komplett unbekanntes Gelände.

Denn: Klein-Max hatte an seiner PS2 damals keine Internetverbindung und legte auch in den Folgejahren keine Kombos im Netz hin. Dementsprechend kenne ich Tony Hawk in erster Linie als gutes Couch-Koop-Game. Und das ist heute ein bisschen beunruhigend.

Zur Sicherheit sollte ich wohl schonmal an meinen Tricks feilen

Bitte, bitte, kein böses Erwachen: Mal ganz abgesehen davon, dass es ziemlich bitter wäre, wenn das Remake nicht hält, was es verspricht. Mindestens genauso bitter wäre es, nach all den Jahren festzustellen: Verdammt, ich bin ein Noob.

Denn auch, wenn ich in den Story- und Challenge-Modi der Hawk-Spiele alles weg-geskatet habe, was möglich ist… Was, wenn ich das Spiel gar nicht so gut drauf habe, wie mein kindliches Ich immer dachte? Wenn meine siegessichere Millionen-Kombo, die ich seit Jahren in Offline-Modi perfektioniert habe, im Online-Multiplayer keinen Wert hat? Weil die große, weite THPS-Welt spielend bessere Kombos hinlegt?

MeinMMO-Kollege Maik Schneider, der normalerweise an geschickten CoD-Kombos tüftelt, hat jedenfalls schon angekündigt, im Online-Multiplayer alle Noobs in Grund und Boden skaten zu wollen. Klingt, als wäre da zum Erscheinen am 04. September ein direktes Trickturnier fällig. Bis es so weit ist, werde ich zur Sicherheit mal ein bisschen trainieren. Wo ist meine PS2?