Thrustmaster T128: Neues Gaming-Lenkrad für Einsteiger vorgestellt – Was kann das 200€-Set?

Der kommende Loot-Shooter The First Descendant erinnerte Fans an Destiny und stellt in einem neuen Trailer die Story des Spiels vor.

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Was kostet das T128? Das Gaming-Lenkrad gibt es in einer Xbox-Version und auch in einer PlayStation-Version. Beide Modelle sind mit dem PC kompatibel.

Was wurde vorgestellt? Das neue T128 Force-Feedback-Rennlenkrad von Thrustmaster wurde enthüllt. Es wurde speziell für den Einstieg in die Welt der Racing-Simulatoren geschaffen.

