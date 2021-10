Die Schaltwippen: Was mir beim T248 gar nicht gut gefällt sind die Schaltwippen. Sie sind leicht zu erreichen und machen das Hoch- und Herunterschalten super einfach, aber sind furchtbar laut. Und das ist kein “Oh, ich bin so sensibel mit meinen Ohren”-laut. Die Teile sind einfach nicht zu überhören, selbst mit Headset auf dem Kopf.

Die Geschwindigkeitsanzeige habe ich auf dem Lenkrad nie als hilfreich empfunden. Dafür sieht das Display für Zuschauer im Raum und auf Fotos gut aus. Was auf dem Display angezeigt wird, könnt ihr mittels der dazugehörigen Taste auf dem Wheel einstellen. Zu erwähnen ist an dieser Stelle, dass bisher nur ein paar Spiele die Display-Funktion des T248 unterstützen und Thrustmaster daran arbeitet, die Liste zu erweitern.

Das Display: Ob ein Display auf dem Lenkrad sinnvoll ist, habe ich für mich noch nicht herausgefunden. Meine Augen sind in der Regel auf den Bildschirm fokussiert und das Lenkrad nehme ich nur im Augenwinkel leicht wahr. Wenn es mir also mit Strichen anzeigt, wie hoch meine Drehzahl ist und mir signalisiert, dass ich schalten könnte, kann das helfen. Aber das sehe ich ja auch, je nach Spiel, auf dem Bildschirm.

Wie sehen Lenkrad und Pedale aus? Auf die Optik des Lenkrades will ich hier gar nicht so tief eingehen, weil das geschmacklich bei jedem unterschiedlich ist.

Ich habe eine Woche lang verschiedene Spiele am PC mit dem T248 gespielt. Project Cars 2, Euro Truck Simulator 2 und den Bus Simulator 2018. Der Zusammenbau und das Installieren stellten kein Problem dar. Ich berichte euch hier im Test aus der Sicht eines Casual-Spielers. Mein erstes Lenkrad, ein Logitech G920, kaufte ich mir erst in diesem Jahr und das war bis dahin mein wichtigster Gaming-Kauf 2021.

Um welches Lenkrad geht es? Im Test steht das neue T248 von Thrustmaster, das im Oktober 2021 erscheint. Eine Kombination aus Renn-Lenkrad und einer Pedal-Einheit. Ihr könnt es an eurer PS4, PS5 oder am PC nutzen, um damit Rennspiele, Simulatoren oder andere Games zu zocken.

