Der Regisseur von Thor wollte den Film gar nicht drehen, aber er war arm und musste 2 Kinder füttern

Taika Waititi hat bei zwei Thor-Filmen Regie geführt, obwohl er ursprünglich überhaupt kein Interesse daran hatte – doch das nötige Kleingeld für seinen Familienzuwachs war ein überzeugendes Argument. In einem Podcast blickt er jetzt auf die Zeit zurück.

In dem Podcast „SmartLess“ blickt der neuseeländische Regisseur und Drehbuchautor Taika Waititi auf seine Zusammenarbeit mit Marvel zurück. In der Episode vom 27. November 2023 auf Spotify, die nach dem Gast benannt ist, gibt er preis, dass er ursprünglich keinerlei Interesse hatte, die Regie bei den Thor-Filmen zu führen.

Dennoch stellte sich dies finanziell als eine vielversprechende Gelegenheit heraus, denn: Er war arm und brauchte das Geld.

Für MeinMMO-Autor Niko Hernes hat Thor: Love and Thunder das, was ihm bei anderen Marvel-Filmen fehlt.

„Eine großartige Gelegenheit, diese Kinder zu ernähren“

Was überzeugte den Regisseur? In dem Podcast wird Taika Waititi auf die Thor-Filme, bei denen er Regie führt, angesprochen. Er erinnert sich an die Gründe zurück, die ihn dazu bewogen haben, das Angebot anzunehmen, obwohl er das Franchise zunächst uninteressant fand.

Ab ca. 30:30 Minuten sagt er:

Weißt du was? Ich hatte kein Interesse daran, einen dieser Filme zu machen. […] Es stand nicht auf meinem Plan für meine Karriere […]. Aber ich war arm und hatte gerade mein zweites Kind bekommen, und ich dachte mir, ‘Weißt du was, das wäre eine großartige Gelegenheit, diese Kinder zu ernähren.’ Und ‘Thor’, ganz ehrlich gesagt – es war wahrscheinlich das unbeliebteste Franchise. Ich habe als Kind nie ‘Thor’-Comics gelesen. Das war der Comic, den ich in die Hand nehmen und denken würde, ‘Ugh.’ Und dann habe ich ein wenig darüber recherchiert. Ich habe einen ‘Thor’-Comic gelesen, 18 Seiten oder wie lang sie auch immer sind. Ich war immer noch von diesem Charakter verblüfft. Taika Waititi via Spotify

Wie erfolgreich waren die Filme dann? Der erste Thor-Film, bei dem Taika Waititi Regie führte, war Thor: Tag der Entscheidung. Der Film kam im Oktober 2017 in die deutschen Kinos und spielte weltweit 855 Millionen Dollar ein (via ImdB). Auch bei Thor: Love and Thunder führte Waititi Regie. Dieser kam im Juli 2022 in die deutschen Kinos und spielte weltweit 760 Millionen Dollar ein (via ImdB).

Eine Fortsetzung der Filme sei bereits geplant. Die Reihe soll jedoch eine völlig unerwartete Richtung einschlagen. Mehr dazu erfahrt ihr bei unseren Kolleginnen und Kollegen von Moviepilot.

Wird er weitere Thor-Filme drehen? Taika Waititi habe gegenüber Business Insider geäußert, dass er sicher ist, nicht bei einer neuen Thor-Verfilmung mitzuwirken. „Ich werde mich auf diese anderen Filme konzentrieren, für die ich unterschrieben habe“, sagt der Regisseur.

Er ergänzt, er würde nie das Gefühl haben, dass Marvel ihn „betrüge“. Er arbeite gerne mit ihnen zusammen. „Wir haben eine offene Beziehung, und es ist so, als würden sie mit anderen ausgehen wollen, ich freue mich darüber.“

Statt Taika Waititi sei laut Gerüchten ein Regisseur für die Fortführung der Reihe um den Donnergott geplant, der zuletzt einen SciFi-Film ohne teuren Klimbim auf die Leinwand gebracht hat. Bekannt geworden ist er vor allem durch Godzilla (2014) und Rogue One: A Star Wars Story.

Regisseur von Rogue One macht neuen Film ohne teuren Klimbim, begeistert trotzdem die Kritiker: „Ein Meisterwerk“